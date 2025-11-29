Una reconocida tienda liquida aires acondicionados con hasta 50% de descuento: cómo aprovechar la promoción. Foto: Shutterstock

El calor del verano ya se siente en Argentina, por lo que muchas personas buscarán invertir en un aire acondicionado para no sufrir las altas temperaturas. Justamente, existe una reconocida tienda de electrodomésticos que lanzó hasta casi un 50% de descuento en sus productos.

Durante la semana, hubo provincias en las que la térmica llegó a 40° C y todavía sigue la temporada primaveral. Por esta razón, es común que muchos se adelanten para conseguir un sistema de climatización que los resguarde en casa.

Una reconocida tienda liquida aires acondicionados con hasta 50% de descuento: cómo aprovechar la promoción. Foto: BGH

¿Cómo acceder a las promociones en aires acondicionados?

El aire acondicionado es un gran aliado para el verano, dado que su sistema enfría y deshumidifica un espacio cerrado para hacerlo más confortable, extrayendo el calor y la humedad del interior y expulsándolos al exterior.

En esta ocasión, la marca argentina BGH lanzó diferentes ofertas en aires acondicionados con precios rebajados casi hasta la mitad y valores desde $ 599.999 en su página oficial. Además, hay posibilidad de pagarlo en cómodas cuotas sin interés.

Uno por uno, los descuentos en aires acondicionados para el verano