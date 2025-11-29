En esta noticia
El calor del verano ya se siente en Argentina, por lo que muchas personas buscarán invertir en un aire acondicionado para no sufrir las altas temperaturas. Justamente, existe una reconocida tienda de electrodomésticos que lanzó hasta casi un 50% de descuento en sus productos.
Durante la semana, hubo provincias en las que la térmica llegó a 40° C y todavía sigue la temporada primaveral. Por esta razón, es común que muchos se adelanten para conseguir un sistema de climatización que los resguarde en casa.
¿Cómo acceder a las promociones en aires acondicionados?
El aire acondicionado es un gran aliado para el verano, dado que su sistema enfría y deshumidifica un espacio cerrado para hacerlo más confortable, extrayendo el calor y la humedad del interior y expulsándolos al exterior.
En esta ocasión, la marca argentina BGH lanzó diferentes ofertas en aires acondicionados con precios rebajados casi hasta la mitad y valores desde $ 599.999 en su página oficial. Además, hay posibilidad de pagarlo en cómodas cuotas sin interés.
Uno por uno, los descuentos en aires acondicionados para el verano
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor BGH 4644F BS54WCDW: $ 1.154.999 con 46% de descuento. Antes: $ 2.139.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor BGH 5600F BS65WCEW: $ 1.259.999,00 con 46% off. Antes: $ 2.325.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor BGH 3200 W 2750F BS35WCHU: $ 829.999,00 con 25% de descuento. Antes: $ 1.099.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor Likon 2700F LKS35WCEW: $ 599.999,00 con 40% de descuento. Antes: $ 999.999,00
- Aire Acondicionado Frío/Calor Likon Split Inverter 3010F LKSI35WCKW: $ 699.999,00 con 36% off. Antes: $ 1.099.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor BGH 2700F BS35WCEW: $ 734.999,00 con 33% de descuento. Antes: $ 1.099.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor Samsung Inverter 5280F AR24BSH: $ 1.679.999,00 con 20% de descuento. Antes: $ 2.099.999,00
- Aire Acondicionado BGH Split On/Off 2408 fg BS26WCDW: $ 755.999,00 con 29% off. Antes: $ 1.065.999,00
- Aire Acondicionado Split Frío/Calor BGH 3100F BS35WCDW: $ 829.999,00 con 25% off. Antes: $1.099.999,00.