En pleno corazón del barrio porteño de Núñez, una marca china conocida mundialmente por sus productos tecnológicos dio un paso más en su consolidación en el mercado argentino: inauguró una tienda propia con un formato de exposición pensado para vivir la tecnología.

El nuevo local de Hisense se ubica en la avenida Del Libertador y La Pampa, una de las esquinas más transitadas, lo que subraya la apuesta de la marca por acercarse directamente a los usuarios.

Abren una nueva tienda de tecnología

Los espacios tradicionales de venta al público están dando paso a formatos que privilegian la experiencia de usuario, y la tienda en Núñez es un ejemplo.

Allí, las secciones están pensadas como ambientes domésticos reales, donde se pueden probar televisores de gran tamaño, electrodomésticos inteligentes y otros gadgets en funcionamiento, como si se estuviera en casa.

Entre los productos destacados de la marca se encuentran pantallas UHD y ULED de distintos tamaños, algunas de más de 80 pulgadas. También hay espacios dedicados a heladeras inteligentes, lavarropas, aires acondicionados y accesorios para el hogar moderno.

Tecnología

Qué ofrece la nueva tienda

La apertura de este megastore no es casual: responde al crecimiento sostenido de la demanda de dispositivos y pantallas de última generación, y al interés de las marcas por establecer un punto de contacto físico con el cliente final, más allá de la venta online.

Un paso más en la estrategia de expansión

Durante la inauguración, representantes del socio local y de la propia marca destacaron que este proyecto es parte de una etapa de expansión y consolidación de la presencia en Argentina.

La idea es que la tienda no sea solo un lugar de venta, sino un punto de encuentro tecnológico, donde los usuarios puedan descubrir novedades, recibir asesoramiento y tomar decisiones de compra con mayor información.