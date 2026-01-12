Verano 2026: cómo planificar las vacaciones según las promociones de los bancos

Con el objetivo de reactivar las ventas del hogar, los supermercados lanzaron una serie de descuentos y promociones en electrodomésticos, especialmente en pequeños aparatos de uso cotidiano.

Pavas y jarras eléctricas, un infaltable en la cocina argentina, aparecen como protagonistas de liquidaciones que combinan rebajas de hasta el 50%, cuotas sin interés y precios que arrancan en torno a los $ 15.000.

Cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo renovaron sus ofertas online con fuertes rebajas, opciones de financiación y beneficios exclusivos para clientes registrados o miembros de sus comunidades.

Ofertas en Carrefour: rebajas de hasta el 51% y cuotas fijas

Carrefour concentra una de las liquidaciones más agresivas del segmento, con descuentos que superan el 40% en varios modelos y financiación en hasta 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas.

Entre las principales ofertas se destacan:

Pava eléctrica Eiffel E-604 corte para mate 1,7 L : 51% off a $ 19.799,10 (antes $ 41.166) – solo envío.

Pava eléctrica Eiffel E-602 acero inoxidable 1,8 L : 49% off a $ 20.699,10 – solo envío.

Jarra eléctrica Bluesky 1,7 L 2200W : 44% off a $ 24.000 – 12 cuotas fijas.

Jarra eléctrica Mandine corte mate plástico : 40% off a $ 33.000 – 12 cuotas fijas.

Pava eléctrica Philco 1,7 L : 46% off a $ 39.999 – 3 cuotas sin interés.

Jarra eléctrica Mandine vintage 1,7 L: 32% off a $ 59.000 – 12 cuotas fijas.

También aparecen modelos más sofisticados, como jarras digitales o e-termos, con descuentos moderados pero financiación extendida.

ChangoMás: precios bajos y beneficios para la Comunidad

En ChangoMás, las promociones están atadas en muchos casos a pagos en una sola cuota con beneficios para miembros de la Comunidad, aunque también hay opciones en cuotas sin interés.

Algunas de las ofertas más atractivas son:

Pava silbadora de acero inoxidable 1,8 L : 30% off a $ 17.499,30 .

Pava eléctrica Top House 1,7 L : 15% off a $ 33.999,15 .

Pava eléctrica Liliana Matera 1,7 L : 15% off a $ 36.549,15 .

Pava eléctrica Moulinex 1 L : hasta 25% off, desde $ 54.149,25 , con hasta 9 cuotas sin interés.

Pava eléctrica Oster 1,7 L: 15% off a $ 57.119,15.

Si bien los descuentos son más moderados que en Carrefour, el diferencial está en la variedad de marcas reconocidas y en algunos planes de financiación sin interés.

Con precios que arrancan desde valores históricamente bajos para el rubro y rebajas que en algunos casos superan el 50%, los supermercados convierten a las pavas eléctricas en uno de los electrodomésticos más buscados del momento.

Para quienes necesitan renovar la cocina o aprovechar una compra práctica y accesible, estas liquidaciones se transforman en una oportunidad difícil de ignorar.