Una de las cadenas más emblemáticas del rubro tecnológico en Estados Unidos anunció el cierre masivo de sucursales. La medida es el resultado del cambio en los hábitos de consumo y una fuerte caída en las ventas físicas.

Según estimaciones que se difundieron entre distintos medios especializados, podrían ser alrededor de 400 sucursales afectadas durante 2026.

La reconocida y popular tienda de tecnología cierra masivamente

La emblemática tienda que anunció el cierre es GameStop, una de las cadenas más populares de venta de videojuegos, consolas y productos tecnológicos. La compañía viene reduciendo su presencia física desde hace varios años y ahora se prepara para ejecutar una de las mayores olas de cierres de su historia reciente.

La reconocida cadena de tiendas de tecnología GameStop anunció el cierre masivo de sucursales en el 2026. Fuente: Archivo. Fuente: Anadolu Anadolu Agency

Durante 2024, la firma ya había bajado las persianas de cientos de locales y, aunque no confirmó oficialmente un número exacto para esta nueva etapa, distintos relevamientos coinciden en que el recorte superaría las 400 tiendas en todo el país a lo largo de 2026.

¿Cuáles serán las consecuencias del cierre de GameStop?

Un cierre de esta magnitud puede traer grandes consecuencias para la economía local, principalmente, en todos los empleados que quedarán sin trabajo.

Para los clientes, el ajuste acelerará la migración hacia plataformas digitales y ventas online. Para los trabajadores, el impacto dependerá de las posibilidades de reubicación o de los planes de transición que implemente la empresa en cada región.