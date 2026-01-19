El mundo permanece en vilo, mientras escala la tensión entre los distintos países y se encienden las alarmas de un conflicto que atraviese al planeta.

Con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus reiteradas intenciones de “controlar Groenlandia”, varios países decidieron sumarse a la disputa para respaldar a Dinamarca.

Estas naciones de la Unión Europea (UE) se juntaron para poner fin a lo que calificaron como un “deseo expansionista” de Trump, quien, por su parte, desmiente ese objetivo y asegura que solo busca establecer una presencia militar estratégica en esa isla debido a su ubicación.

Resistencia Ártica: cuáles son los países que desplegaron sus tropas

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, entre otros países, comenzaron a mandar soldados a Groenlandia para diseñar su participación en la operación Arctic Endurance (Resistencia Ártica).

“La ambición estadounidense por apoderarse de Groenlandia sigue intacta”, sostuvo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, con respecto al intento vano de su equipo diplomático por llegar a un acuerdo con Trump.

Es así que, aunque no se descarta continuar por la vía diplomática para hallar una solución, los países europeos se están moviendo para tratar de zanjar una crisis entre socios de la OTAN basada en un supuesto problema de seguridad en el Ártico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen (izq.), y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, ofrecen declaraciones a los medios luego de su reunión con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Embajada de Dinamarca en Washington, DC, Estados Unidos, el 14 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW Fuente: EPA SHAWN THEW

Francia criticó duramente a Estados Unidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue contundente en su discurso anual al Ejército: “Vivimos en un mundo donde las fuerzas desestabilizadoras se han despertado. Las certezas que a veces duraban décadas están siendo cuestionadas con competidores que [Europa] nunca pensó que vería”.

En ese sentido, añadió que “la paz está amenazada” a nivel global y que “Francia y los europeos deben seguir presentes dondequiera que sus intereses estén amenazados”.

Tanto Francia como Alemania ya enviaron a un primer contingente de soldados a Groenlandia.

Fuentes diplomáticas aseguraron al Financial Times que la idea era mostrar a Estados Unidos que Dinamarca y otros países se tomaban en serio la seguridad en el Ártico.