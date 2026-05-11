El Gobierno nacional y el Ejército confirmaron el inicio oficial del segundo contingente de incorporación al servicio militar obligatorio en Colombia, una convocatoria que estará dirigida a hombres y mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24. La jornada ya comenzó en diferentes regiones del país y contempla cerca de 15.000 cupos disponibles para quienes quieran iniciar el proceso durante este 2026. Desde Zipaquirá, Cundinamarca, el Distrito Militar N.° 47 dio apertura oficial a la convocatoria, mientras que en departamentos como Boyacá y Santander también arrancaron las jornadas de inscripción y citación para jóvenes interesados en prestar servicio militar. Las autoridades reiteraron que el proceso no funciona por “sesiones” anuales, como muchos creen, sino mediante contingentes de incorporación. Además, aclararon que el tiempo de servicio será de hasta 18 meses para soldados regulares y de 12 meses para soldados bachilleres, según la normativa vigente en Colombia. El llamado del Ejército Nacional está dirigido a ciudadanos colombianos que ya cumplieron la mayoría de edad y que aún no han definido su situación militar. La convocatoria incluye a jóvenes entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24, quienes deberán acercarse al distrito militar correspondiente o iniciar el trámite virtual mediante la plataforma oficial de incorporación. Para esta segunda convocatoria de 2026 fueron habilitados: El objetivo, según explicó el Ejército, es fortalecer el pie de fuerza nacional y permitir que más jóvenes accedan a oportunidades de formación, empleo y beneficios económicos. Uno de los puntos que más dudas genera entre los jóvenes colombianos tiene que ver con la duración del servicio militar obligatorio. Actualmente, en Colombia existen dos modalidades principales: Las autoridades aclararon que no existen “18 sesiones” al año, sino contingentes de incorporación que se abren varias veces durante el calendario anual. Además, el Gobierno confirmó recientemente una extensión temporal de tres meses para algunos soldados que ya se encuentran prestando servicio, con el fin de reforzar la seguridad durante las próximas elecciones presidenciales y legislativas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo tomó la decisión de ampliar por tres meses el tiempo de servicio de algunos contingentes activos para fortalecer la seguridad electoral en el país. Con esta medida, las Fuerzas Militares contarán con aproximadamente 22.000 efectivos adicionales durante el proceso democrático. El Gobierno también confirmó otras decisiones complementarias: Según explicó el Ministerio de Defensa, el objetivo es garantizar la seguridad y la transparencia en los comicios de Congreso y Presidencia. La nueva convocatoria también despertó interés por los incentivos económicos que recibirán quienes ingresen al Ejército. Los jóvenes incorporados tendrán acceso a: Además, el Ejército confirmó que los soldados podrán acceder a formación técnica y laboral con el Sena, créditos especiales con Icetex y programas de continuidad académica. El trámite de incorporación y definición de situación militar debe realizarse exclusivamente por internet o mediante los distritos militares habilitados. Los aspirantes deberán: Una vez culminado el proceso y finalizado el tiempo de servicio, los jóvenes recibirán la tarjeta de reservista de primera clase y podrán definir formalmente su situación militar en Colombia. El Ejército Nacional aseguró que el servicio militar busca convertirse en una puerta de entrada para proyectos educativos y laborales. Entre los beneficios más destacados aparecen: Las autoridades también indicaron que durante el último mes de incorporación se realiza un proceso especial de adaptación para facilitar el retorno de los soldados a sus regiones y actividades cotidianas. Paralelamente, el Ejército abrió la convocatoria para el curso de oficiales de armas y carreras complementarias 2026-2, programa que comenzará en julio del próximo año. La formación tendrá una duración de cuatro años en la Escuela Militar de Cadetes y estará dirigida a jóvenes entre 16 y 21 años. Entre los requisitos aparecen: