Esta nación ha logrado un avance militar sin precedentes en la región, abarcando desde cazas supersónicos hasta submarinos. (Fuente: Shutterstock)

En el contexto geopolítico de América Latina, se observa que Brasil se posiciona como la nación más influyente de la región, destacándose como la principal potencia militar.

El ejército brasileño no solo se distingue por su gran número de efectivos, sino que también dispone del mejor financiamiento, con un presupuesto que supera al de sus países vecinos. Asimismo, ha realizado significativos avances en tecnología de defensa que lo colocan en el radar de las potencias globales.

¿Qué país tiene el ejército más grande y la mayor inversión en América Latina?

Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región. A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo sitúa notablemente por encima de sus pares latinoamericanos.

Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial que resulta difícil de igualar en América Latina.

Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina en el contexto geopolítico. (foto: archivo).

Tecnología militar de vanguardia y producción local

Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. Actualmente, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global.

Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina (foto: archivo).

Brasil se ubica entre las potencias militares más importantes del mundo

El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento no se debe únicamente a la magnitud de su ejército, sino también a su destacada capacidad logística, su extensa presencia territorial y la valiosa experiencia adquirida en diversas operaciones internacionales.

Brasil ha estado involucrado de manera activa en misiones de paz de la ONU y ejerce una notable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que consolida su doble función: ser una potencia militar y un actor fundamental en la diplomacia de defensa.