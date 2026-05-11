El servicio militar volvió a tomar protagonismo en Colombia tras la apertura oficial de la segunda convocatoria de incorporación de 2026, una jornada que habilitó casi 15.000 cupos para hombres y mujeres entre los 18 y 24 años. Con esta nueva fase, el Ejército Nacional también ratificó la importancia de tramitar la libreta militar, documento que sigue siendo clave para miles de ciudadanos mayores de edad en el país. La convocatoria comenzó el 1° de mayo y estará disponible en todo el territorio nacional mediante el portal oficial de incorporación. El proceso incluye beneficios salariales, acceso a educación técnica, posibilidades de continuar carrera militar y ayudas económicas para quienes culminen el servicio. Según informó el Comando de Reclutamiento, los jóvenes seleccionados recibirán un pago mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, además de bonificaciones adicionales durante y al finalizar el tiempo de servicio. La libreta militar continúa siendo uno de los documentos oficiales exigidos para definir la situación militar de los ciudadanos colombianos. Por eso, todos los hombres mayores de 18 años deben adelantar el proceso correspondiente ante las autoridades militares, incluso si finalmente no prestan servicio. En esta nueva convocatoria, el Ejército reiteró que los aspirantes deben ser colombianos y tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir 24 años. El trámite de inscripción se realiza únicamente de forma virtual a través de la plataforma oficial de reclutamiento. Además, las autoridades recordaron que el proceso incluye validación de datos personales, antecedentes y revisión médica antes de avanzar hacia la incorporación definitiva. El Ejército Nacional publicó nuevamente las condiciones que deben cumplir los jóvenes interesados en ingresar durante la convocatoria 2026-2. Entre los principales requisitos aparecen: En el caso de las mujeres, también será obligatorio presentar una prueba de embarazo negativa realizada dentro de los días previos a la incorporación. Luego de la inscripción, cada aspirante será citado por el Distrito Militar correspondiente para continuar el proceso de selección. Uno de los puntos que más llamó la atención de esta convocatoria fue el aumento de los beneficios económicos para los soldados incorporados. Actualmente, quienes presten servicio militar recibirán: El Ejército explicó que el objetivo es facilitar la transición a la vida civil y brindar herramientas para el desarrollo profesional de los jóvenes colombianos. Más allá del pago mensual, el servicio militar en Colombia también ofrece acceso a programas educativos y laborales. Entre los beneficios confirmados se encuentran: El Ejército aseguró que los jóvenes también recibirán acompañamiento durante el último mes del servicio para facilitar el regreso a la vida civil y la búsqueda de oportunidades laborales. La inscripción se realiza exclusivamente por internet. Los aspirantes deben ingresar al portal oficial de la libreta militar y completar el registro con correo electrónico y contraseña temporal. Después, el sistema solicitará: Una vez validada la información, el Distrito Militar correspondiente notificará las fechas de citación y evaluación. Paralelamente, el Ejército Nacional también confirmó la apertura de la convocatoria para el curso de oficiales de armas y carreras complementarias 2026-2, dirigido a jóvenes interesados en construir una carrera profesional dentro de las Fuerzas Militares. El programa iniciará en julio de 2026 y tendrá una duración de cuatro años en la Escuela Militar de Cadetes. Los requisitos incluyen: El proceso contempla pruebas físicas, médicas, psicológicas, entrevistas, evaluación de inglés y otras fases de selección antes del ingreso definitivo.