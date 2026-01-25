En un esfuerzo por mantener actualizados sus equipos de combate, el Ejército de los Estados Unidos ya está a la espera de una nueva versión mejorada de su clásico tanque M-1 Abrams, esta vez, con un giro conceptual que implica más resistencia y mayor tecnología en comparación con los modelos anteriores.

Combinando las características más destacadas de las actualizaciones previas y añadiendo sistemas de última generación, la iniciativa de desarrollar este tanque está centrada en un objetivo puntual: brindar mayor protección para los soldados estadounidenses .

De acuerdo con lo especificado por el Oficial Ejecutivo del Programa para Sistemas de Combate Terrestre, Glenn Dean, esta nueva versión, conocida como M-1E3, surge como consecuencia del guerra entre Rusia y Ucrania que “ha puesto de manifiesto la necesidad crítica de protecciones integradas para los soldados, construidas desde dentro en lugar de añadir”.

M-1E3: una apuesta basada en tecnología y capacidad de combate

El desarrollo incorporará las principales capacidades del M-1A2 SEPv4 y se basará en una arquitectura modular de sistemas abiertos, un estándar que facilita la integración y actualización de componentes tecnológicos.

Este enfoque permitirá realizar mejoras de manera más ágil y con un uso más eficiente de recursos, además de posibilitar el diseño de un tanque con menor peso estructural y mayor nivel de protección.

Si bien el Ejército no hizo pública la inversión destinada a este equipo, el programa M-1E3 se basó en una recomendación de la Junta de Ciencias del Ejército, que proponía una financiación de 2,900 millones de dólares

Así luce el M1A2, la versión más avanzada del tanque antes de que se iniciara el programa M-1E3. Fuente: Wikimedia

Características que se presentaron en los modelos experimentales y podrían verse replicadas en este tanque

Un equipo 10 toneladas más liviano que los modelos actuales

Motores de consumo más eficientes

Reducción de tripulación de cuatro a tres soldados

Blindaje mejorado contra bombas

Comunicaciones con vehículos aéreos no tripulados

Sistema basado en IA para analizar la información de los sensores y alertar a la tripulación ante cualquier amenaza

¿Cuándo estará listo este nuevo tanque de Estados Unidos?

De acuerdo con la información oficial publicada en diciembre de 2025, el Ejército tiene planes de acelerar el desarrollo del M-1E3 para que esté listo dentro de 24 a 30 meses, lo que reduciría significativamente el límite inicial pautado para 2030.

Se espera que durante este año se entreguen y estén operativos los 3 prototipos restantes de este modelo.

“Los nuevos tanques serán completamente controlados por software, requerirán una tripulación más reducida, serán modulares y estarán equipados con un sistema de protección activa. Una vez que el Ejército los reciba, las tripulaciones probarán los tanques y luego decidirán qué necesitan”, indicaron las autoridades.