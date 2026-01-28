Tiembla Estados Unidos: este es el ejército más fuerte de Latinoamérica que ya desafía a las grandes potencias

El ranking militar mundial 2026 volvió a generar impacto a nivel global. En un escenario marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y amenazas nucleares, el poder de las Fuerzas Armadas se convirtió en un factor clave para medir el equilibrio internacional.

Un informe internacional que analiza la capacidad militar de los países confirmó que existe un ejército que supera ampliamente al resto por su nivel de despliegue, tecnología y alcance estratégico, posicionándose como el actor con mayor influencia bélica del planeta.

Ni Rusia ni China: este es el país con el ejército más poderoso del mundo

El ejército de Estados Unidos encabeza el ranking Global Firepower 2026 y se consolida como la fuerza militar más poderosa del mundo, superando a Rusia y China. El índice evalúa más de 60 variables, entre ellas cantidad de soldados, armamento, capacidad logística, tecnología militar y recursos estratégicos.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses logran el mejor puntaje global gracias a una estructura integral que combina ejército, marina, fuerza aérea, poder espacial y ciberdefensa, algo que ninguna otra potencia consigue en el mismo nivel de coordinación.

¿Cómo logra Estados Unidos se potencia mundial con su ejército?

Estados Unidos cuenta con más de 1,3 millones de soldados activos, además de una reserva militar superior a 800 mil efectivos, lo que le permite sostener operaciones prolongadas y responder de forma inmediata ante cualquier conflicto.

Estados Unidos lidera nuevamente el ranking del poderío militar. Fuente: Shutterstock

Esta enorme cantidad de personal militar profesionalizado se complementa con bases militares distribuidas en todo el mundo, un factor determinante que le otorga presencia permanente en regiones estratégicas de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

Por qué es una amenaza para Rusia y China

El liderazgo estadounidense se explica también por su arsenal militar sin comparación. Posee la mayor flota aérea del mundo, con miles de aviones de combate, bombarderos estratégicos y aeronaves de apoyo, además de la marina de guerra más poderosa, equipada con portaaviones nucleares.

En tierra, su ejército dispone de vehículos blindados avanzados, sistemas de defensa antimisiles, artillería de largo alcance y control satelital permanente, lo que le permite operar con precisión en distintos frentes al mismo tiempo.

Los mejores recursos del ejército estadounidense