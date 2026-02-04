El país más fuerte de América Latina: cuenta con un ejército que retará a las potencias mundiales y ya funciona con tecnología de última generación. (Imagen: archivo)

En el ámbito de la estabilidad regional, Brasil se erige como la principal potencia militar de América Latina, desempeñando un papel fundamental en la proyección de poder más allá de sus fronteras. Su estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en zonas estratégicas le otorgan una ventaja significativa en el contexto geopolítico actual.

El ejército brasileño no solo se distingue por ser el más numeroso de la región, sino que también se caracteriza por ser el mejor financiado y uno de los más modernos. Las crecientes inversiones en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo de defensa son testimonio de su compromiso con la modernización y la eficacia operativa.

Desde la construcción del primer submarino nuclear de América Latina hasta la producción de aviones de combate de última generación, Brasil se posiciona como una fuerza militar capaz de rivalizar con potencias globales. Esta capacidad le permite afrontar los desafíos geopolíticos, territoriales y de seguridad que enfrenta la región.

Brasil: el ejército más fuerte y mejor financiado de la región

Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo convierte en la fuerza más numerosa de América Latina. A esto se suma un presupuesto anual para defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, muy por encima del resto de los países de la región.

Brasil, la potencia emergente de América Latina y su impacto en la economía global 2030. (Imagen: archivo)

Este presupuesto permite a Brasil mantener operativa una fuerza terrestre moderna, con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante renovación. También garantiza el despliegue efectivo en puntos clave como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando una cobertura nacional sólida.

Crea tu propia tecnología militar y fortalece la industria de defensa avanzada

Una de las notables ventajas estratégicas de Brasil radica en su capacidad de producción militar nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican al desarrollo de aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles que cumplen con estándares internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya cuenta con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en la región.

La inversión en innovación también refleja la apuesta por la autonomía tecnológica: aproximadamente el 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que disminuye la dependencia de importaciones y fortalece la autosuficiencia bélica.

Lidera rankings globales y participa en operaciones internacionales

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2024, Brasil ocupa el puesto 12 entre las potencias militares del mundo, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento no se atribuye únicamente al tamaño de su ejército o a su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.

Brasil ha participado en numerosas misiones de paz de la ONU y tiene influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha consolidado tanto en el terreno militar como en la diplomacia de defensa.