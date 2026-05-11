En el ámbito de una fuerza militar capaz de competir con potencias globales, Brasil ha avanzado en la construcción de tecnologías defensivas de alto nivel, desde su primer submarino nuclear hasta aviones de combate de última generación. La consolidación de Brasil como la principal potencia militar de América Latina se debe a su ejército, que no solo destaca por su gran número de efectivos, sino también por ser el mejor financiado y uno de los más avanzados tecnológicamente, con un enfoque en la innovación y el desarrollo autónomo de defensa. Esta situación propicia que Brasil asuma un papel fundamental en la estabilidad de la región y proyecte su influencia más allá de sus límites territoriales mediante una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, apoyada por inversiones en equipamiento y presencia territorial en zonas estratégicas. Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo convierte en la fuerza más numerosa de América Latina. Este presupuesto permite a Brasil mantener operativa una fuerza terrestre moderna, con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante renovación. A esto se suma un presupuesto anual para defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, muy por encima del resto de los países de la región. También garantiza el despliegue efectivo en puntos clave como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando una cobertura nacional sólida. Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares desarrollan aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales. Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región. La apuesta por la autonomía tecnológica también se manifiesta en la inversión en innovación: aproximadamente el 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que disminuye la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica. Según el ranking de Global Firepower 2024, Brasil se sitúa en el puesto 12 entre las potencias militares a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel y Ucrania. Esta clasificación no responde únicamente al tamaño de su ejército o a su tecnología avanzada, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales. Además, Brasil ha tenido una activa participación en numerosas misiones de paz de la ONU y cuenta con una influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha afianzado tanto en el ámbito militar como en la diplomacia de defensa.