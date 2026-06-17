“Una nueva luz”: una profecía de Baba Vanga podría tener una conexión única con el Mundial 2026.

A días del inicio del Mundial 2026, una antigua predicción atribuida a Baba Vanga explotó en todas las plataformas digitales y generó un debate que va mucho más allá del fútbol.

La famosa vidente búlgara habría anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo de escala global.

Con el torneo ya en curso en México, Estados Unidos y Canadá, millones de usuarios no tardaron en vincular esas palabras con la Copa del Mundo.

Quién fue Baba Vanga y por qué su nombre sigue siendo tendencia

Vangelia Pandeva Gushterova, conocida mundialmente como Baba Vanga, nació en 1911 en lo que hoy es Macedonia del Norte y murió en 1996, a los 84 años, en el pueblo búlgaro de Petrich.

Perdió la vista a los 12 años en un violento temporal. Según su propio relato, esa ceguera despertó en ella un don para ver el futuro y comunicarse con entidades invisibles.

Wikimedia

Sus seguidores le atribuyen haber predicho el atentado del 11 de septiembre, el desastre de Chernobyl, el hundimiento del submarino ruso Kursk y el tsunami de Indonesia en 2004.

Sin embargo, la precisión real de esas predicciones es materia de debate: Baba Vanga no dejó escritos propios, y la mayoría de sus vaticinios se conocen por testimonios orales de familiares y seguidores.

Qué dice exactamente la profecía y cuánto hay de real

La frase que circula sostiene que “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”.

No existen registros verificables ni fuentes originales que demuestren que la vidente haya mencionado al Mundial 2026 de forma específica.

La mayoría de las profecías que se le atribuyen hoy en internet circularon décadas después de su fallecimiento y carecen de documentación que confirme su origen real.

Los especialistas señalan que este tipo de frases funcionan por el denominado efecto Forer: enunciados tan amplios y ambiguos que pueden adaptarse a casi cualquier contexto, lo que facilita su viralización en la previa de eventos masivos.

En este sentido, no resulta casual que el nombre de Baba Vanga resurja cada vez que el mundo concentra su atención en un acontecimiento de magnitud.

El Mundial 2026 es el más grande de la historia: 48 selecciones, tres países anfitriones y una audiencia global sin precedentes.

Si bien la predicción carece de sustento verificable, el fenómeno cultural que genera es real y measurable: millones de usuarios, en varios idiomas, buscan su nombre cada vez que el planeta se detiene a mirar algo en conjunto.