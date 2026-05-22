Una reciente predicción del reconocido astrólogo Niño Prodigio volvió a poner a la Selección Colombia en el centro de la conversación.

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La ilusión alrededor de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Fútbol 2026 volvió a tomar fuerza luego de las recientes declaraciones del astrólogo y tarotista Víctor Florencio, conocido internacionalmente como el Niño Prodigio. El puertorriqueño compartió una serie de predicciones deportivas que rápidamente se viralizaron entre aficionados, analistas y seguidores del fútbol latinoamericano.

En un video publicado en sus plataformas digitales, el esotérico habló sobre el futuro de varias selecciones que disputarán la próxima Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue la relacionada con Colombia, ya que aseguró que el equipo tendría un desempeño destacado durante el torneo.

¿Qué dijo el Niño Prodigio sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Durante su lectura de cartas, el astrólogo aseguró que la Selección Colombia tendría un panorama positivo en los compromisos del Mundial de Fútbol 2026. Según explicó, el equipo nacional llegaría con fuerza y capacidad de sorprender a potencias internacionales.

“No le va a ir mal. Con gracia y misericordia saldrá de frente y dará sorpresas. Colombia va a gritar fuertemente gol”, expresó el Niño Prodigio en medio de sus predicciones.

Niño Prodigio tuvo una revelación sobre el Mundial 2026 que llama la atención de los hinchas y la FIFA.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de hinchas colombianos reaccionaron con entusiasmo ante la posibilidad de que la ‘Tricolor’ vuelva a ser protagonista en una Copa del Mundo.

¿Por qué las predicciones sobre Colombia generan tanta expectativa entre los hinchas?

La Selección Colombia atraviesa un momento de alta atención por parte de la afición debido al proceso competitivo que vive de cara a las Eliminatorias y al Mundial 2026. Después de quedar fuera de Catar 2022, el equipo nacional recuperó parte de la ilusión gracias a una nueva generación de futbolistas y a los recientes resultados positivos.

Por eso, cualquier comentario relacionado con el futuro deportivo de Colombia suele generar impacto entre los seguidores del combinado patrio. En este caso, las palabras del Niño Prodigio fueron interpretadas por muchos aficionados como una señal esperanzadora sobre el papel que podría desempeñar la selección en la cita orbital.

Incluso, varios usuarios en plataformas digitales aseguraron que Colombia podría convertirse en una de las selecciones sorpresa del campeonato si mantiene el nivel competitivo que ha mostrado en los últimos partidos internacionales.

¿Qué predicciones hizo el Niño Prodigio sobre otras selecciones del Mundial?

Además de hablar sobre Colombia, el tarotista también entregó predicciones relacionadas con otros equipos latinoamericanos que estarán en la pelea por el título mundial.

Sobre Uruguay y Paraguay, el vidente afirmó que uno de sus futbolistas más importantes podría sufrir una lesión durante el torneo, situación que terminaría afectando el rendimiento colectivo de ambas selecciones.

“Veo que alguien se me lesiona y no la va a pasar muy bien”, comentó.

En cuanto a México, el astrólogo fue optimista y aseguró que el equipo azteca llegaría más lejos de lo esperado en el campeonato. Según su visión, los jugadores mexicanos “lo darán todo” dentro del terreno de juego.

¿Quiénes jugarían la final del Mundial 2026, según el Niño Prodigio?

Uno de los puntos que más curiosidad despertó entre los aficionados fue la predicción relacionada con la gran final del Mundial 2026. De acuerdo con el vidente, las cartas mostraron una fuerte energía alrededor de dos selecciones históricas: Brasil e Inglaterra.

“Yo veo muy de frente a Inglaterra y Brasil. Siento una energía muy fuerte. Es lo que veo en las cartas”, aseguró el esotérico.

Aunque dejó claro que el desarrollo de los partidos podría cambiar el panorama, su revelación abrió el debate entre aficionados y expertos sobre cuáles serán las selecciones favoritas para pelear por el trofeo más importante del fútbol mundial.