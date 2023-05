Las 5 teorías de Baba Vanga que más preocupan a los científicos

Baba Vanga fue conocida en el siglo XX como la "Nostradamus de los Balcanes" . La famosa vidente, nacida en Bulgaria en 1911, perdió a los 12 años su visión a raíz de un fuerte tornado. Ese hecho significó un cambio profundo para el resto de su vida.

Desde ese entonces, desarrolló un don similar al de Nostradamus: podía ver más allá del presente y vaticinar acontecimientos del futuro . Uno de los casos más recientes fue su predicción sobre la pandemia del Covid-19, ya que antes de morir ratificó la siguiente frase: "La Corona estará sobre nosotros" .

Su figura comenzó a tomar relevancia luego del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ella había anticipado que " dos aves metálicas chocarán contra dos hermanos americanos , lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos".

Más allá de sus principales vaticinios, la clarividente dejó sentado cuáles serán los hechos que afectarán a la sociedad durante el 2023. Ante semejante temor, por lo que significan sus aciertos , los científicos no son optimistas de cara a los próximos meses.

Predicciones de Baba Vanga 2023: ¿cuáles son?

Baba Vanga falleció en 1996 a causa de un cáncer de mama. Previo a ello, la mujer oriunda de Bulgaria fue reconocida a nivel mundial por anticipar hechos.

Por medio de escritos, la "Nostradamus de los Balcanes" aseguró qué acontecimientos impactarán en la sociedad del siglo XXI. Más específicamente, se espera que en el 2023 ocurran cinco de sus predicciones .

Armas biológicas

La profeta confirmó que un país comenzará a utilizar armas biológicas en seres humanos. Más allá de la falta de precisión, se trataría de un hecho sumamente relevante y preocupante para la sociedad.

Las armas biológicas no son consideradas armas nucleares , ya que la gran diferencia está en que sus efectos de destrucción no se deben a la fuerza explosiva. En realidad, se la caracteriza por su composición patógena (bacteria, virus u otro organismo que cause enfermedades) para luego ser utilizadas como arma de guerra.

Explosión nuclear

La clarividente precisó que habrá una explosión en una planta nuclear. Por ello, y a raíz de lo sucedido en Chernóbil en abril de 1986, crece el temor por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania .

La central nuclear ucraniana, Zaporiyia, puede ser un eje de preocupación mientras persista la guerra.

Medio ambiente

Dentro de los vaticinios para 2023, Baba Vanga aseguró que habrá ciertas modificaciones en la órbita del Planeta Tierra. Este hecho, sin fecha confirmada, podría ser un riesgo para la humanidad, ya que se producirá un aumento significativo de las temperaturas, nivel de mar , entre otras cuestiones.

Tormenta solar

Apagones masivos e infinidad de problemas en las telecomunicaciones ocurrirán a causa de una tormenta solar que afectará a la Tierra, según predijo la vidente búlgara.

Control en los nacimientos

Con el objetivo de controlar el nacimiento de seres humanos para evitar un descontrol poblacional, un país implementará una importante medida. Según anticipó Baba Vanga, se trata de la reproducción artificial.

Baba Vanga: ¿cuáles fueron sus últimas predicciones?

Durante los últimos años, las profecías más relevantes de Baba Vanga que se hicieron realidad.