Cuando el calor sofoca, mantener la casa fresca puede ser un desafío, sobre todo si quieres evitar el consumo elevado del aire acondicionado.

Existe una técnica sencilla que aprovecha la circulación natural del aire: la ventilación cruzada. Este método no solo reduce la temperatura, sino que también ayuda a ahorrar energía.

¿Qué es la ventilación cruzada y por qué funciona?

La ventilación cruzada consiste en abrir dos ventanas ubicadas en extremos opuestos del ambiente. Así se genera una corriente que atraviesa la casa y renueva el aire caliente por aire más fresco. El efecto se potencia si se aplica en las horas más frescas del día, como la mañana o la noche.

¿Cómo aplicar la ventilación cruzada en casa?

Para que el método sea efectivo, sigue estos consejos prácticos:

Abrí ventanas enfrentadas para crear un flujo continuo de aire.

Dejá puertas internas abiertas para que la corriente circule sin obstáculos.

Combiná alturas diferentes : una ventana alta y otra baja aceleran el movimiento del aire.

Retirá cortinas pesadas y muebles grandes que bloqueen el paso.

Usá un ventilador como extractor apuntando hacia afuera para reforzar la salida del aire caliente.

Precauciones importantes

Aunque es un truco fácil, hay errores que pueden arruinar el resultado:

No lo hagas en horas de calor extremo, porque puede entrar aire más caliente y empeorar la temperatura.

Evitá aplicarlo si hay ráfagas fuertes para prevenir golpes en puertas y ventanas.

Asegurá objetos livianos como papeles o cortinas para que no vuelen.

Si vivís en un piso bajo, no dejes ventanas abiertas cuando no estés en casa por seguridad.

¿Por qué elegir este método?

La ventilación cruzada es ideal para quienes buscan reducir el consumo eléctrico y mantener la casa fresca sin depender del aire acondicionado. Además, mejora la calidad del aire interior y evita la sensación de encierro.

Monoambientes con más espacio: el truco de los decoradores que marca tendencia en 2025

Los monoambientes son una de las opciones más buscadas por quienes quieren mudarse sin gastar demasiado. Sin embargo, su mayor desafío es el espacio reducido, que obliga a pensar estrategias creativas para dividir ambientes y mantener el orden.

En este contexto, surge una tendencia que está ganando terreno entre decoradores y arquitectos: instalar estanterías de piso a techo que no solo separan ambientes, sino que también funcionan como espacio de guardado.

El truco de los decoradores: cómo optimizar el espacio en un monoambiente

La tendencia que marca el 2025 en diseño de monoambientes son las estanterías verticales que cumplen doble función. Estas estructuras permiten:

Dividir ambientes sin cerrar el espacio ni bloquear la luz.

Sumar espacio de guardado en la parte inferior con cajones o puertas.

Decorar con objetos personales, libros, plantas o arte en los estantes del medio.

Aprovechar la altura del departamento, algo clave en espacios reducidos.

Además, estas estanterías pueden ser modulares, móviles o hechas a medida , lo que permite adaptarlas a cualquier tipo de monoambiente.

Consejos para vivir cómodo en un monoambiente

Además de utilizar estanterías como divisores para organizar el espacio, existen otras estrategias clave para optimizar cada rincón del departamento: