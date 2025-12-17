En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormentas con intensas lluvias y ráfagas de viento que golpearán Buenos Aires y otras provincias. El temporal afectará diversas localidades con fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que durante la noche del viernes 19 ingresarán nubes negras al sur de la provincia de Buenos Aires. Conforme pasen las horas, ingresarán al conurbano y cercanías de la Ciudad para una madrugada de sábado 20 con tormentas y lluvias.
Se esperan precipitaciones de hasta 10 milímetros con vientos de hasta 7 kilómetros por hora para el mediodía con temperaturas promedio de 24°. Las condiciones climáticas mejorarán recién para la tarde, ya que cerca de las 18:00 la sensación térmica se ubicará cerca a los 25° con un cielo despejado.
Qué otras provincias golpeará la tormenta
El temporal también golpeará otras provincias en el centro del país:
Santa Fe y Paraná
- Precipitaciones acumuladas de 23 milímetros
- Temperaturas de entre 28° y 22°
- Vientos sentido sur de hasta 41 kilómetros por hora
- Fuerte actividad eléctrica
- El temporal se mantendrá hasta la tarde del domingo
Córdoba
- Tormentas durante el sábado, domingo y lunes
- Lluvias acumuladas de 8,1 milímetros
- Vientos de hasta 46 kilómetros por hora
- Temperaturas de entre 32° y 20°
La Rioja y Catamarca
- Se esperan lluvias leves el sábado y domingo, pero aumentarán su intensidad el lunes y martes
- Temperaturas de entre 36° y 19°
- Vientos sentido norte de hasta 41 kilómetros por hora
Cómo estará el clima en CABA en la semana
El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Miércoles 17: temperaturas de entre 23° y 31°
- Jueves 18: ola de calor de 34° y cielo despejado
- Viernes 19: cielo despejado y temperatura media de 30°
- Sábado 20: tormentas
- Domingo 21: cielo nublado y leve baja en la temperatura con mínimas de 22°|