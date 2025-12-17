El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormentas con intensas lluvias y ráfagas de viento que golpearán Buenos Aires y otras provincias. El temporal afectará diversas localidades con fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la noche del viernes 19 ingresarán nubes negras al sur de la provincia de Buenos Aires. Conforme pasen las horas, ingresarán al conurbano y cercanías de la Ciudad para una madrugada de sábado 20 con tormentas y lluvias.

Se esperan precipitaciones de hasta 10 milímetros con vientos de hasta 7 kilómetros por hora para el mediodía con temperaturas promedio de 24°. Las condiciones climáticas mejorarán recién para la tarde, ya que cerca de las 18:00 la sensación térmica se ubicará cerca a los 25° con un cielo despejado.

Qué otras provincias golpeará la tormenta

El temporal también golpeará otras provincias en el centro del país:

Santa Fe y Paraná

Precipitaciones acumuladas de 23 milímetros

Temperaturas de entre 28° y 22°

Vientos sentido sur de hasta 41 kilómetros por hora

Fuerte actividad eléctrica

El temporal se mantendrá hasta la tarde del domingo

Córdoba

Tormentas durante el sábado, domingo y lunes

Lluvias acumuladas de 8,1 milímetros

Vientos de hasta 46 kilómetros por hora

Temperaturas de entre 32° y 20°

La Rioja y Catamarca

Se esperan lluvias leves el sábado y domingo, pero aumentarán su intensidad el lunes y martes

Temperaturas de entre 36° y 19°

Vientos sentido norte de hasta 41 kilómetros por hora

Cómo estará el clima en CABA en la semana

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: