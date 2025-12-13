El calor fue agobiante durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La temperatura alcanzó los 35 grados en las últimas jornadas y la sensación térmica también estuvo cerca de los 40 grados, por lo que se atravesó las jornadas más calurosas del mes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).se espera que la situación se mantenga en torno a los 34 grados, aunque con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche de entre un 10 y 40%, al tiempo que el termómetro marcaría una baja hacia los 25°.

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el domingo se mantendría el mal tiempo, con tormentas aisladas en el día y con chaparrones en la noche; mientras que las temperaturas serían de entre 17 y 24 grados.

El lunes retomaría las buenas condiciones del clima con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 17 y 26 grados.

El inicio de la semana se mantendrá con temperaturas que no superen los 30 grados, pero volverá a llegar a un pico de 32°C el viernes.

Alerta amarilla por tormentas severas: cuáles serán las zonas mas afectadas

Además, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires, gran parte de Mendoza y el sector que integran el oeste de La Pampa , norte de Río Negro y este de Neuquén. La advertencia también incluye a toda la provincia de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Recomendaciones del SMN ante un alerta amarillo por lluvias y tormentas