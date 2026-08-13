Después de años de demoras, ajustes técnicos y discusiones ambientales, la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá finalmente entró en su etapa de construcción. El proyecto Accesos Norte Fase II dio un paso clave el 6 de abril de 2026, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la interventoría AFA y la concesionaria Ruta Bogotá Norte suscribieron el acta de inicio.

La obra busca mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca y aumentar la capacidad de uno de los principales corredores de acceso a la capital. El proyecto tiene una longitud aproximada de 17,96 kilómetros, aunque las primeras intervenciones de construcción se concentran en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245.

El proyecto también superó uno de los principales obstáculos que habían retrasado su ejecución. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó el 7 de enero de 2026 la licencia ambiental para la ampliación entre las calles 191 y 245, con obligaciones específicas relacionadas con los humedales Torca y Guaymaral y la Reserva Thomas van der Hammen.

¿Qué incluye la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá?

La intervención contempla la ampliación y el mejoramiento del corredor entre las calles 191 y 245. De acuerdo con la ANI, se construirán dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235. También se intervendrán carriles existentes y se construirán carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas.

El proyecto también incorpora infraestructura para quienes se movilizan a pie o en bicicleta. Se construirán andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía, además de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242. La obra contempla además estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

La obra ya entró en etapa de construcción y contempla nuevos carriles, infraestructura para TransMilenio, ciclorrutas y andenes. Archivo El Cronista

¿En qué estado están las obras de ampliación de la Autopista Norte?

La etapa de construcción ya comenzó formalmente. Después de la firma del acta de inicio, la concesionaria Ruta Bogotá Norte avanzó con actividades preliminares, socializaciones con las comunidades y trabajos relacionados con el manejo ambiental. La ANI informó que las intervenciones iniciales se concentran especialmente en el costado oriental de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.

El cronograma también estableció el comienzo de las actividades de movimiento de tierras con maquinaria amarilla durante junio de 2026. Durante la ejecución se prevé mantener tres carriles por sentido para reducir el impacto sobre los usuarios, mientras que la Secretaría Distrital de Movilidad participa en la planificación de los manejos de tráfico.

¿Cuándo terminará la ampliación de la Autopista Norte y qué falta por construir?

La ampliación forma parte del proyecto Accesos Norte Fase II, que busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana norte. El corredor completo tiene una longitud aproximada de 17,96 kilómetros, aunque las unidades funcionales que actualmente concentran la intervención inicial corresponden al tramo entre las calles 191 y 245.

El proyecto debe avanzar de acuerdo con sus diferentes unidades funcionales y con las obligaciones técnicas y ambientales establecidas para la obra. En particular, las intervenciones en sectores ambientalmente sensibles están condicionadas al cumplimiento de los requisitos fijados por la ANLA. La licencia ambiental contempla medidas para proteger los humedales Torca-Guaymaral y mantener la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hammen.

¿Qué beneficios tendrá la ampliación de la Autopista Norte para Bogotá y Cundinamarca?

Uno de los principales objetivos de la obra es aumentar la capacidad del corredor y mejorar los desplazamientos entre Bogotá y los municipios ubicados al norte de la capital. La ampliación también busca fortalecer la conexión regional y reducir los problemas de congestión que afectan a uno de los principales accesos a la ciudad.

Además de los nuevos carriles para vehículos y transporte público, el proyecto incorpora infraestructura para peatones y ciclistas. La construcción de ciclorrutas, andenes y nuevos retornos busca mejorar las condiciones de movilidad para distintos tipos de usuarios y, al mismo tiempo, transformar uno de los corredores viales más importantes de la zona norte de Bogotá.