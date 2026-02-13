El martes 10 de febrero, se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, donde se le asignarán 538 viviendas al personal de las Fuerzas Armadas (cedidas en comodato) por un plazo de diez años. La buena noticia para el personal efectivo de las distintas Fuerzas Armadas se oficializó esta semana. Dicho convenio llevado adelante por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, es una política para fortalecer el bienestar del personal militar. La carrera profesional del personal militar implica frecuentes cambios de destino en el país, lo que genera dificultades habitacionales para las familias y la demanda es de manera constante. Este programa busca responder a esa necesidad con la incorporación de nuevas viviendas en pos de mejorar las condiciones de vida. Estas viviendas estarán distribuidas en diversas provincias, por lo que el personal podrá disfrutar de estas viviendas durante una década, según su destino asignado. Cabe destacar que la implementación de estas viviendas quedará sujetas a la asignación administrativa de cada unidad, según el destino del personal y la disponibilidad. En el acto, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcó: “Es tan importante nuestra misión como el bienestar de nuestra tropa”. Del mismo modo, aseguró que esta medida “mejora las condiciones de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de sus familias”. La firma se realizó en conjunto al secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine. Además, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Madero; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Alberto Puebla; y con autoridades de las Fuerzas Armadas.