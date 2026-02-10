Desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022, se conocieron las historias de varios argentinos que fueron parte del conflicto bélico. En muchos casos perdieron la vida; sin embargo, otros lograron sobrevivir para contar su historia. En la última semana se dio a conocer la experiencia de Julián Nieto, oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, quien se salvó de milagro en plena batalla y quedó gravemente herido. A casi cuatro años del comienzo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, son muchas las historias en el frente de batalla que trascendieron, aunque la mayoría de ellos son con relación a los drones, encargados de llevar adelante ataques más precisos y letales que los de un ser humano. Este fue el caso del argentino Julián Nieto, de 30 años, quien se sumó a la lista de voluntarios que se sumaron para defender a Ucrania. “¿Si había pensado antes alguna vez en ir a una guerra? No, es la primera vez que me lo planteé en serio y pelear por otro país que no es el tuyo”, indicó el joven en el documental Morir en guerra ajena de TN, antes de viajar a Ucrania. Sin embargo, en las imágenes posteriores a su paso por la guerra se lo ve con muletas, más delgado y con los ojos hinchados (el izquierdo cerrado). “De pronto estábamos esperando y formando, y uno de los comandantes recibió un alerta por la radio. No entiendo su idioma, pero lo único que dijo fue ‘¡drone!“, introdujo Nieto. Julián Nieto era el líder del grupo y en vez de salir corriendo, ayudó a sacar a cada uno de sus compañeros del árbol para que salieran. “Empecé a correr, pero no hice más de 10 metros”, explicó y añadió: “Cuando vi que el impacto era inminente me tiro al suelo”. El argentino realizó el protocolo ante esas situaciones: abrir la boca para que no le revienten los tímpanos. “Siento la explosión y no siento nada en el cuerpo”, señaló. A los diez segundos se levantó y abrió los ojos, pero no veía de uno y además tenía las manos ensangrentadas. “Ahí sí empecé a sentir dolor. Pensé que me prendía fuego porque sentía ardor por todos lados, sobre todo, en la pierna”, manifestó. No obstante, cuando intentó ponerse de pie, impactó otra explosión más. Por suerte lo encontró su hermano, quien rápidamente lo auxilió y se lo llevó para que sea atendido por los médicos. En aquel ataque muchos soldados perdieron la vida y otros quedaron heridos. En este sentido, Nieto contó su percepción: “Muchos soldados se dieron cuenta que no estaban listos para este tipo de guerra. Pidieron irse”. Julián Nieto contaba con experiencia militar previa gracias al Ejército Argentino. Y su motivación para ser parte de esta guerra fue su ideal de libertad. “Cada uno defiende la libertad desde donde puede, pero a veces no de donde quiere. Yo tengo la oportunidad de hacerlo ahora desde donde quiero y desde donde puedo”, concluyó el joven que casi pierde la vida a causa del ataque de drones rusos.