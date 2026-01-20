El país más temido de la Primera Guerra Mundial multiplicará su gasto militar y planea ser el más temido por las potencias Fuente: Shutterstock

Francia volvió a quedar en el centro del debate geopolítico europeo tras el anuncio de Emmanuel Macron sobre la decisión de incrementar considerablemente el gasto militar y posicionarlo como el más alto en décadas.

En este aspecto, el jefe de Estado francés afirmó que para ser respetados primero “necesitan ser temidos” y que la libertad de una nación se sostiene en la capacidad de proyectar un mayor poder militar.

Francia multiplicará el presupuesto militar

Durante un discurso frente a las Fuerzas Armadas en la base de Istres, Macron justificó la decisión al señalar que el contexto internacional se volvió más peligroso.

La estrategia francesa prevé inversiones adicionales de 36.000 millones de euros hasta 2030. El programa incluye la modernización del equipamiento bélico y el desarrollo del sector espacial como parte clave de la competencia militar global.

El mandatario recordó también la aprobación de la Ley de Programación Militar que asigna 413.000 millones de euros entre 2024 y 2030. Sin embargo, pidió nuevas partidas debido a que el mundo se volvió más brutal y menos previsible.

Francia podría sumar 3.500 millones de euros en 2026 y otros 3.000 millones en 2027 si el Parlamento aprueba los presupuestos. Con ese ritmo, el gasto de defensa casi se duplicará en los dos mandatos de Macron y alcanzará los 64.000 millones de euros anuales en 2027.

Francia buscará aumentar su ejército

El plan también busca reforzar el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Emmanuel Macron señaló que quiere restaurar el servicio militar voluntario y remunerado en 2026 para mejorar la preparación militar y la capacidad de reacción del país ante crisis.

Las fuerzas planean reclutar 3.000 efectivos en 2024, 4.000 en 2027 y 10.000 en 2030. El objetivo final es llegar a 42.500 efectivos en 2035 entre Ejército de Tierra, Fuerza Aérea y Espacial y Armada, que ya iniciaron campañas de convocatoria.

Emmanuel Macron le respondió a Donald Trump

Emmanuel Macron elevó el tono en el Foro Económico de Davos al cuestionar a Donald Trump por las tensiones abiertas en torno a Groenlandia, un territorio que volvió a convertirse en un foco de disputa entre potencias y en un símbolo del nuevo tablero estratégico global.

En este sentido, el presidente francés expresó: “No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución", sostuvo.

“Con Groenlandia no amenazamos a nadie, apoyamos a un aliado, Dinamarca”, concluyó Emmanuel Macron en medio de las tensiones a nivel mundial.