En uno de los estados más rurales de Estados Unidos, una pequeña localidad de menos de mil habitantes lanzó un programa para revertir la caída demográfica que afecta a muchas comunidades del interior del país.

La iniciativa apunta a atraer familias jóvenes y personas que busquen un ritmo de vida más pausado, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Se trata de Curtis, un pueblo de Nebraska que apuesta por crecer a partir de la cesión gratuita de terrenos a quienes decidan instalarse allí y construir su propia vivienda. Los lotes ya cuentan con infraestructura básica instalada: calles pavimentadas, conexión a agua, electricidad y servicios esenciales.

A cambio, los nuevos residentes deben levantar una casa en un plazo máximo de dos años y comprometerse a vivir de forma permanente en la comunidad.

Para las familias con hijos, el plan incluye además incentivos económicos atados a la matrícula escolar local. Según la información oficial del municipio, el monto varía según la cantidad de chicos: hasta 750 dólares para quienes tengan uno, hasta 1.250 dólares con dos y hasta 1.750 dólares para familias con tres hijos o más.

El objetivo es garantizar que las escuelas del pueblo mantengan su actividad y que la comunidad pueda sostenerse en el tiempo.

Curtis se encuentra en las Grandes Llanuras, una región marcada por campos abiertos, praderas, actividad agrícola y rutas que se extienden hasta el horizonte. El paisaje es uno de sus atractivos más claros, aunque quienes evalúen mudarse deben tener en cuenta que, si bien el terreno no tiene costo, la construcción de la vivienda corre por cuenta del nuevo residente, al igual que el pago de servicios y el cumplimiento de las normativas urbanísticas vigentes.

Vivir en un pueblo de menos de mil habitantes tiene sus ventajas, pero también sus límites. Las opciones laborales, comerciales y de entretenimiento son notablemente más reducidas que en los centros urbanos, y para acceder a hospitales de mayor complejidad o centros educativos universitarios hay que recorrer distancias considerables. La vida cotidiana gira en torno a la agricultura, los servicios locales y una dinámica comunitaria estrecha.

Aun así, muchos de quienes eligen este tipo de vida señalan beneficios concretos: menor estrés, mayor seguridad, costos de vida más accesibles y un sentido de comunidad que resulta difícil de encontrar en las ciudades.

En pueblos como Curtis, la participación en eventos locales, escuelas y actividades barriales no es una excepción sino la norma, y las autoridades la consideran esencial para evitar que el éxodo rural continúe vaciando estas comunidades.