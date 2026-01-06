En esta noticia Nuevos mercados

El año 2025 alcanzó un doble hito en exportaciones para la Argentina con la apertura de160 nuevo destinos y cerca de u$s 86.500 millones que significan el segundo mayor registro histórico nominal, superado únicamente por los u$s 88.446 millones de 2022.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto al SENASA y Cancillería, cerraron el año con un balance contundente: 162 aperturas y reaperturas de mercados. Este despliegue no solo diversificó destinos, sino que permitió recuperar terreno tras crisis sanitarias locales.

Sin embargo, detrás de las cifras récord de aperturas, subyace una estadística persistente: Argentina sigue sin poder mover la aguja de su participación en el comercio mundial.

A pesar del éxito en la apertura y del esfuerzo productivo por enviar más toneladas al mundo, el peso relativo de Argentina en la economía global se mantiene en 0,3%. “Argentina mantiene su ratio tradicional y no logra mejoras en su cuota de mercado mundial”, señaló el último informe de Marcelo Elizondo.

Al sumar las exportaciones de bienes (u$s 86.500 millones) y servicios (estiman u$s 17.800 millones), el país totaliza ventas externas por u$s 104.300 millones. Sin embargo, al contrastar este número con el récord histórico del comercio mundial, que según la UNCTAD alcanzará los 35 billones de dólares en 2025, la conclusión es agridulce.

Si bien la Argentina se encamina a superar los registros más altos 2022 (u$s 88.446 millones) y 2011 (u$s 84.051 millones), incluso en un escenario de baja de precios internacionales, el mayor ingreso de divisas no se traduce en una mejora en la participación del país en el comercio mundial.

Nuevos mercados

Hasta la fecha, se concretaron 86 nuevas aperturas de mercados, lo que permite “diversificar destinos y ampliar el potencial exportador de productos con valor agregado”, indicaron desde el Gobierno.

En este punto destacaron las aperturas de mercados de: carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina a Filipinas; frutos secos y cálculos biliares a China; limones a Chile; carne y menudencias porcinas a Paraguay, y por primera vez la habilitación de mercados para exportar ovas de trucha arcoíris (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre otros.

En relación a las 76 reaperturas, el texto oficial explicó que tras el brote de influenza aviar en agosto, la rápida acción diplomática permitió rehabilitar 73 mercados, incluyendo plazas como Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

El trabajo para impulsar al sector también incluyó 19 visitas de auditorías sanitarias que permitieron ampliar los mercados y elevar la capacidad de exportación de plantas productivas argentinas en destinos estratégicos como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.

Al mismo tiempo, la cartera que lidera Sergio Iraeta destacó la creación de la Consejería Agroindustrial en Vietnam —un socio comercial estratégico— y la recepción de 22 delegaciones oficiales que “subrayan un cambio de marcha en la integración internacional”.

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 105,1 millones de toneladas por un valor de u$s 47.458 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12% en volumen y del 9% en valor, frente al mismo período de 2024, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional dependiente del Ministerio de Economía.

Al observar los precios internacionales, Elizondo advierte que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 las exportaciones argentinas en promedio cayeron 3%: productos primarios, 2,6%; manufactura de origen agropecuario, 1,6%; combustible y energía, 8,7% y manufacturas de origen agropecuario, 03,%.

Pese a esa caída de precios, gracias al incremento de 28% en volumen se logró que las exportaciones en valor crezcan 24%, midiendo el último mes registrado contra igual mes de 2024.

El desafío para 2026 será convertir la “red de mercados abiertos” en una mayor escala que permita, finalmente, romper el techo del 0,3% y recuperar la relevancia perdida en el tablero internacional.