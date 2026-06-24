Oficial | Búsqueda laboral: el pueblo de 40 habitantes que busca voluntarios que quieran vivir gratis en la montaña. Fuente: Shutterstock

Oficial | Búsqueda laboral: el pueblo de 40 habitantes que busca voluntarios que quieran vivir gratis en la montaña. Fuente: Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Noreste de Soria.

En la región de Soria, una de las provincias más afectadas por la falta de población en España, el pequeño pueblo de Arenillas lanzó un plan para promover la llegada de nuevos habitantes. La oferta incluye una serie de beneficios y requisitos que aquellos que estén interesados en la propuesta deberán cumplir.

La iniciativa ofrece viviendas rehabilitadas con alquiler gratuito y puestos de trabajo para quienes estén interesados en repoblar las calles del pequeño pueblo de Arenillas.

El plan supuso que los municipios destinen una parte de su presupuesto e inviertan en la creación de infraestructura idónea con la finalidad de atraer nuevos residentes a la zona. Especialmente, la búsqueda de candidatos se centra en familias con hijos para asegurar el relevo generacional y aumento demográfico.

Qué beneficios ofrece Arenillas a los nuevos residentes

El ayuntamiento del pueblo puso a disposición siete departamentos totalmente equipados para alojar a nuevos habitantes que estén dispuestos a repoblar la zona, por lo que no se trata de una simple invitación. De esta forma, el principal beneficio radica en que no se les cobrará alquiler a los residentes, lo que permite a una familia ahorrar de forma significativa en costos de vida básicos.

Asimismo, el pueblo cuenta con una conexión excelente a internet por fibra óptica, pensado de forma estratégica para aquellos que trabajan como nómades digitales o quienes necesitan estabilidad de conexión para tareas realizadas en remoto.

Además de estos beneficios, la invitación a repoblar Arenillas incluye una búsqueda de personas que quieran hacerse cargo del bar del pueblo o centro comunitario, espacios claves para la vida social y comunitaria de los vecinos.

Qué requisitos se deben tener en cuenta a la hora de postularse para vivir en Arenillas

Uno de los objetivos principales de la convocatoria para repoblar Arenillas es encontrar familias que quieran habitar la zona o voluntarios que tengan deseos de formar familias con hijos.

De esta forma, el proceso de selección de los candidatos es riguroso, ya que los interesados deben enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas, en la que deben explicar detalladamente su plan de vida y de qué manera podrían aportar a la comunidad.

Para aquellos que estén interesados en la propuesta de mudarse a la zona con sus hijos, los menores podrán asistir a la escuela de Berlanga de Duero, ubicada a 20 kilómetros. De esta forma, Arenillas ofrece educación gratuita garantizada con transporte incluido para los más chicos. Los interesados en la propuesta pueden ponerse en contacto con las autoridades del ayuntamiento de Arenillas.

Otras iniciativas para habitar zonas despobladas en Europa

La iniciativa de Arenillas, que busca combatir el fenómeno de la “España Vaciada”, no es la única medida que las autoridades europeas tomaron para repoblar zonas que actualmente presenta una regresión demográfica.

Por ejemplo, el centro Eurac Research en Italia lanzó recientemente una búsqueda de voluntarios para vivir un mes gratis en los Alpes, como parte de un estudio sobre cómo la altitud afecta a la salud humana en el Parque Nacional Stelvio.

Oficial | Búsqueda laboral: el pueblo de 40 habitantes que busca voluntarios que quieran vivir gratis en la montaña. Fuente: Ayuntamiento de Arenillas.

El plan de Arenillas es una forma de revalorizar la vida rural europea en la montaña, y los beneficios que incluye lo transforman en uno de los proyectos más accesibles. El mismo se diferencia de otros programas famosos como las ofertas de “casas a 1 euro” que requieren inversiones altas para poder ser habitadas.