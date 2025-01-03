Cerró el período de aplicación para comenzar la universidad en el semestre de otoño 2025 en todas las instituciones de los Estados Unidos y muchos aspirantes buscan nuevas fuentes de financiamiento para sus estudios.

Entre la gran cantidad de becas disponibles para alumnos latinos e hispanos existe una en particular que puede otorgar hasta USD 5000 a becarios calificados que cumplan con un requisito clave.

Esta oportunidad es una gran opción para ayudar a las familias a pagar la educación de sus hijos y permitirles acceder a nuevas posibilidades como abrir puertas a carreras profesionales prometedoras en diversos campos.

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Conoce los requisitos necesarios para aplicar a esta prestigiosa beca y ganar hasta USD 5000. Foto: iStock. miljko

Hispanic Scholarship Fund: la beca para estudiantes universitarios que otorga hasta USD 5000

La beca HSF (Hispanic Scholarship Fund) está dirigida a estudiantes de ascendencia hispana que deseen comenzar o continuar su educación en universidades acreditadas en los Estados Unidos. El programa selecciona anualmente a 10,000 estudiantes destacados de un amplio grupo de solicitantes que varían desde alumnos de la escuela secundaria hasta quienes se encuentran realizando sus estudios de posgrado.

Además del beneficio económico, los becarios de HSF reciben acceso a servicios académicos y profesionales exclusivos, como tutorías, oportunidades de pasantías, desarrollo de liderazgo y eventos especializados en campos como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), finanzas, medios y entretenimiento, y salud .

La beca otorga a los aplicantes seleccionados un premio de entre USD 500 y USD 5000, dependiendo de los fondos disponibles y de la necesidad económica de cada uno.

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Estudiantes hispanos de todas las universidades de Estados Unidos pueden aplicar a esta beca. Foto: Archivo.

Cuál es el requisito clave para acceder a esta beca de USD 5000 para estudiantes universitarios

De acuerdo con el sitio web oficial de la beca (www.hsf.net), todos los estudiantes interesados en postularse deben cumplir con una serie de requisitos básicos:

Ser de ascendencia hispana.

Tener ciudadanía estadounidense, residencia legal permanente o estatus DACA.

Mantener un promedio mínimo de 3.0 GPA (escala de 4.0) si son estudiantes de secundaria, o 2.5 GPA si ya están en la universidad o en posgrado.

Planear inscribirse a tiempo completo en una universidad pública o sin fines de lucro, de cuatro años, o en una escuela de posgrado acreditada.

Presentar la FAFSA o formularios de ayuda financiera del estado (si corresponde).

La fecha límite para enviar tu aplicación a HSF es el 15 de febrero de 2025. Foto: Archivo.

Beca HSF de hasta USD 5000 para estudiantes universitarios: cómo y cuándo aplicar

Para aplicar a la beca HSF y comenzar el proceso de selección es necesario ingresar en el sitio web oficial ( haz click aquí ) y crear un perfil en la sección " Apply “. Una vez registrada la cuenta es necesario seguir los pasos detallados en la página para completar la solicitud con éxito.

Es importante destacar que el proceso de postulación para este premio incluye varias etapas importantes que los estudiantes deben tener en cuenta: