Cuál es el pueblo argentino que fue elegido como el mejor destino del mundo para visitar en 2026

Los 8 pueblos de la Argentina que compiten por ser los mejores del mundo: cuáles son

En esta noticia ¿Qué pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo?

La Argentina volvió a sobresalir en el escenario turístico internacional gracias a una pequeña localidad que consiguió ubicarse entre los destinos rurales más destacados del planeta.

El reconocimiento se explica por la combinación de paisajes únicos, una fuerte identidad cultural y un modelo de desarrollo orientado a la sustentabilidad. Estos atributos le permitieron conservar su esencia y, al mismo tiempo, atraer a viajeros de distintas partes del mundo.

La distinción surgió de un ranking internacional de turismo rural que analizó más de 270 destinos de diferentes continentes. La evaluación estuvo a cargo de la ONU Turismo, que valoró especialmente a las comunidades capaces de armonizar la preservación de la naturaleza, las tradiciones locales y las prácticas de turismo responsable.

Orgullo nacional: un pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo para visitar en 2026 (foto: archivo).

¿Qué pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo?

En total, ocho pueblos representaron a la Argentina en esta competencia global; sin embargo, únicamente Maimará y Colonia Carlos Pellegrini , en Corrientes, obtuvieron el máximo reconocimiento. El jurado destacó, de manera particular, el compromiso de la comunidad jujeña con la preservación del patrimonio cultural y natural, así como su modelo de turismo sostenible.

El destino que logró este importante premio es Maimará, una localidad ubicada en la Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy. La distinción fue otorgada durante una ceremonia internacional celebrada en Huzhou, China, donde Maimará se posicionó como uno de los mejores pueblos del mundo para visitar en 2026, tras haber sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Orgullo nacional: una comunidad argentina fue seleccionada como la mejor del mundo para visitar en 2026.

Dos pueblos argentinos alcanzaron la máxima distinción en esta edición

Este galardón no únicamente ubica a Maimará en el contexto turístico internacional, sino que también consolida la posición de Argentina como uno de los destinos rurales más atractivos del mundo, ofreciendo alternativas genuinas y distanciadas del turismo masivo.

La localidad se destaca por su floricultura, con extensos campos de rosas, gladiolos y claveles y por su vinos de altura, que dieron origen a bodegas reconocidas y a la tradicional Vendimia del Bayeh , una celebración que atrae cada año a turistas y productores.

Las fiestas populares forman parte central de la vida local. El Carnaval, las ceremonias en honor a la Pachamama y el Día de Todos los Santos reflejan una cultura viva que se transmite de generación en generación y que fue clave para obtener el reconocimiento internacional.

Con poco más de 5000 habitantes, Maimará se encuentra rodeada por el impactante paisaje de la Paleta del Pintor, uno de los íconos naturales más fotografiados del norte argentino. El pueblo combina de manera armónica la producción agrícola, las tradiciones ancestrales y el turismo rural.

En los últimos años, la llegada del Tren Solar de la Quebrada ha estimulado el crecimiento turístico de Maimará, facilitando el acceso y aumentando la afluencia de visitantes que recorren la región de manera sustentable.

El reconocimiento internacional consolida a Maimará como un modelo de turismo responsable, donde el desarrollo económico se entrelaza con el cuidado del entorno y la identidad cultural. Así, el pueblo jujeño se presenta al mundo como uno de los destinos imperdibles para 2026.

Quienes visitan este pueblo pueden disfrutar, además, de una gastronomía regional caracterizada por sabores tradicionales, como el locro, la humita, las empanadas jujeñas y postres típicos elaborados con productos locales.