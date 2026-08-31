Un histórico restaurante de Buenos Aires cerrará sus puertas para siempre.

Un histórico bar de Palermo anunció su cierre definitivo después de casi 10 años de funcionamiento. A partir del 30 de septiembre, dejará de abrir sus puertas al público debido a que los costos operativos afectaron la rentabilidad del negocio.

Se trata del emblemático restaurante peronista Santa Evita, ubicada en Julián Álvarez 1479, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cierra un histórico bar de Palermo

Santa Evita, el local que logró construir una identidad por sus platos de gastronomía nacional y los encuentros culturales y musicales que ofrecían diariamente, anunció que cerrarán sus puertas.

“Fue hermoso mientras duró”, escribieron en sus redes sociales al comunicar que a partir del 30 de septiembre dejarán de funcionar.

El restaurante se inauguró en 2018, a cargo de Gonzalo Alderete Pagés y Florencia Barrientos Paz, y se destacaba por su identidad política con platos como “La Reistencia”, “Compañera”, “Presidenta” y “Descamisado”.

Santa Evita. Instagram @elsantaevita

A pesar de que no continuarán en actividad, se tomarán el mes de septiembre para despedirse de sus clientes con un ciclo de actividades llamado Santa Cultural.

Harán presentaciones especiales y cocinarán platos emblemáticos para llevar.

Cierra una histórica fábrica de Córdoba

La histórica fábrica de cartón y embalajes Ananda Pack, ubicada entre la zona de barrio San Vicente y barrio Müller, frenó sus actividades por completo tras declararse en quiebra.

La medida, comunicada de manera sorpresiva por la conducción de la empresa, dejó a más de 30 trabajadores en la calle, la mayoría con antigüedades de entre 18 y 25 años en la planta.

Según explicaron los operarios al canal local Cba24n (Canal 10), la noticia llegó sin previo aviso:

“El viernes a última hora, 10 minutos antes de salir, se le avisó a los compañeros que a partir del martes la empresa no abría más sus puertas, que se daban a quiebra”, relató Guillermo Vega, uno de los trabajadores afectados.

Al regresar el siguiente día hábil, los trabajadores se encontraron con los portones cerrados y la producción paralizada.

Los trabajadores denuncian que hasta el momento empresa no abonó la última quincena, no se habló de indemnizaciones y ni siquiera se enviaron los telegramas formales de despido.