Buenos Aires tendrá una jornada marcada por cambios en las condiciones del tiempo. Las lluvias y el viento ganarán protagonismo durante la tarde.

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El pronóstico del tiempo para Buenos Aires, Cauca, anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas elevadas y un aumento de la inestabilidad durante las próximas horas. De acuerdo con los datos meteorológicos disponibles para este martes 25 de agosto, se prevén chubascos tormentosos, acumulados de lluvia y ráfagas de viento que pueden acercarse a los 30 km/h, mientras que el índice UV alcanzará niveles muy altos durante el mediodía.

La situación se enmarca, además, en un escenario de lluvias que afecta diferentes sectores del occidente de Colombia. El IDEAM reportó este martes precipitaciones fuertes y actividad eléctrica en sectores del Pacífico, incluyendo zonas del Cauca.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires, Cauca, este martes 25 de agosto?

Durante las primeras horas del día, Buenos Aires presentará nubosidad variable y temperaturas cercanas a los 27 °C, con una sensación térmica superior. El panorama cambiará progresivamente a medida que avance la jornada.

Según el pronóstico horario aportado, hacia las 11:00 la temperatura podría alcanzar los 30 °C, mientras que al mediodía llegaría hasta los 31 °C. En ese momento también se registrará uno de los niveles más elevados de radiación ultravioleta .

La combinación de calor, humedad y aumento de nubosidad será uno de los factores a tener en cuenta antes de salir de casa.

Se aproxima un diluvio de 2.1 mm en 2 horas, con índice UV peligroso y fuertes vientos de 30 km/h en Buenos Aires. Imagen creada con IA

¿A qué hora lloverá en Buenos Aires y cuándo llegará la tormenta?

La probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde. Para las 13:00 se prevé lluvia débil, con un 30% de posibilidad y un acumulado estimado de 0,2 mm.

A las 14:00, la probabilidad subiría al 50%, con alrededor de 0,4 mm de precipitación. El cambio más marcado llegaría hacia las 15:00, cuando el pronóstico contempla chubascos tormentosos, una probabilidad de lluvia del 60% y cerca de 0,6 mm.

El período de mayor atención se ubica hacia las horas de la tarde, cuando podrían presentarse precipitaciones acompañadas por actividad tormentosa.

¿Qué velocidad alcanzará el viento en Buenos Aires?

El viento también tendrá cambios importantes durante la jornada. En horas de la mañana se esperan corrientes del noreste, con velocidades que podrían ubicarse entre 5 y 27 km/h.

Durante la tarde, el viento cambiará hacia el norte y las ráfagas podrían alcanzar valores de 30 km/h o incluso superar esa marca, dependiendo de la hora y de la evolución de las tormentas.

A las 14:00, por ejemplo, el pronóstico señala vientos del norte de entre 10 y 36 km/h, mientras que a las 15:00 las ráfagas podrían rondar los 33 km/h.

Por esta razón, quienes tengan actividades al aire libre deberían estar atentos a los cambios repentinos en el estado del tiempo.

¿Cuál será la temperatura máxima en Buenos Aires este 25 de agosto?

La temperatura máxima estará alrededor de los 31 °C durante el mediodía, antes de comenzar a descender con el avance de las lluvias y la nubosidad.

El pronóstico horario marca unos 30 °C a las 11:00 y 31 °C entre las 12:00 y las primeras horas de la tarde. A las 15:00, con la llegada de los chubascos tormentosos, la temperatura podría bajar hasta los 27 °C.

Durante la noche, el descenso será más marcado: se esperan aproximadamente 21 °C a las 20:00 y 20 °C cerca de las 23:00.

¿Qué significa el índice UV muy alto en Buenos Aires?

Uno de los datos que más llama la atención es el comportamiento del índice UV. El pronóstico señala un nivel de 7, considerado alto, a las 10:00; posteriormente subiría hasta 10, muy alto, a las 11:00, y llegaría a 11+, nivel extremo, al mediodía.

Aunque posteriormente la nubosidad y las lluvias reducirán la radiación solar, durante las horas centrales del día se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección como bloqueador solar, sombrero, gafas de sol y ropa que cubra la piel.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante la tarde y la noche?

Después del episodio de mayor inestabilidad, las condiciones tenderán a cambiar. A las 17:00 todavía se contemplan chubascos tormentosos, con una probabilidad del 50% y un acumulado estimado de 3 mm.

Durante la noche, la lluvia perdería intensidad. Para las 20:00 se prevé lluvia débil y una probabilidad de precipitación del 60%, mientras que a las 23:00 podría mantenerse la posibilidad de lluvias ligeras.