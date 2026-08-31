Con el objetivo de agilizar y abaratar los costos en los trámites del auto, el Gobierno de Javier Milei anunció una amplia reorganización del sistema registral automotor que permitirá reducir 368 Registros Seccionales y ordenó el cierre de otras 14 oficinas intervenidas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 411/2026, se enmarca en el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral”, que busca modernizar el modelo, históricamente basado en documentos físicos y presencialidad, hacia un ecosistema digital.

Unificación y reducción de sedes

El nuevo esquema contempla la unificación de Registros Seccionales que actualmente se encuentran bajo la responsabilidad de una misma persona, con el objetivo de concentrar competencias y reducir estructuras administrativas.

Esta medida permitirá “adecuar la organización formal de la red a su real desenvolvimiento operativo”. En paralelo, el Ministerio asegura que esto no afectará la capacidad de procesamiento de los trámites actuales en las delegaciones.

Cierres definitivos e intervenciones

Además de las unificaciones, la cartera conducida por Juan Bautista Mahiques también suprimió 14 registros intervenidos. En los considerandos, las autoridades señalaron que la permanencia de estas sedes “no resulta necesaria para asegurar la continuidad”, del servicio.

Las autoridades tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para completar los procedimientos correspondientes, que incluyen la transferencia de documentación, trámites y competencias a otras dependencias.

El proceso también comprende 13 oficinas cuya supresión había sido dispuesta anteriormente y cuyos cierres operativos permanecían pendientes.

Los puntos clave de la reforma