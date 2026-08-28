Cuando la lluvia aparece en Buenos Aires, quedarse en casa no tiene por qué ser el único plan. La ciudad cuenta con distintas propuestas bajo techo que combinan entretenimiento, gastronomía y actividades recreativas, ofreciendo opciones para quienes buscan aprovechar el día sin importar el clima.

Desde espacios con juegos y experiencias para todas las edades hasta propuestas pensadas para compartir con amigos o en familia, estas alternativas permiten transformar una jornada gris en una salida diferente. La combinación de diversión, buena comida y ambientes confortables las convierte en una opción cada vez más elegida para disfrutar puertas adentro.

Juegos, bowling y arcade: opciones para divertirse bajo techo

Uno de los espacios que reúne distintas propuestas en un mismo lugar es ZONA, un centro de entretenimiento que combina juegos arcade, videojuegos de última generación y atracciones para todas las edades. La experiencia se completa con sectores de bowling, pool y ping pong, ideales para compartir con amigos o disfrutar en familia.

Además de la oferta de entretenimiento, el lugar cuenta con ambientes amplios y modernos que buscan brindar una experiencia integral, donde la diversión y el encuentro social son los principales protagonistas.

Los sectores de bowling, pool y ping pong suman opciones para disfrutar en familia o con amigos (Foto: ZONA)

Una propuesta gastronómica para acompañar la salida

La experiencia también incluye una variada propuesta culinaria pensada para distintos momentos del día. Desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas, los visitantes pueden encontrar alternativas para cada ocasión, entre ellas las reconocidas ribs de la casa y diversas especialidades elaboradas para compartir.

La propuesta se desarrolla en un entorno moderno con atención premium, lo que convierte a cada visita en una experiencia que va más allá de los juegos y suma un atractivo adicional para quienes buscan pasar varias horas en el lugar.

Zona Gourmet y pizzas estilo New York para compartir

La oferta gastronómica se amplía con Zona Gourmet, un espacio orientado a quienes buscan disfrutar de platos elaborados en un ambiente relajado. A esto se suma Zona Pizza, con sus pizzas XL estilo New York, una opción ideal para grupos de amigos o familias que buscan compartir una comida informal.

La variedad de propuestas permite combinar gastronomía y entretenimiento en una misma salida, generando un ambiente de encuentro que se adapta a diferentes gustos y edades.

Pizzas XL estilo New York, una opción ideal para grupos de amigos. Shutterstock

Un espacio pensado para chicos y adultos

Más allá de los juegos y la comida, ZONA fue diseñado para recibir a públicos diversos. Los más chicos pueden disfrutar de peloteros seguros, mientras que adolescentes y adultos encuentran múltiples opciones para desconectarse de la rutina y pasar un momento diferente.

Además, sus sucursales permanecen abiertas de 8:00 a 22:30 horas, lo que brinda una amplia franja horaria para organizar visitas y aprovechar las distintas actividades disponibles durante todo el día.

Entre los atractivos que ofrece el espacio se destaca una promoción especial para quienes realizan recargas de saldo. Al cargar $100.000, los usuarios reciben un bonus adicional de $100.000 para seguir jugando y la posibilidad de elegir un juguete de regalo, sumando un incentivo extra a la experiencia.

Este beneficio busca potenciar el tiempo de entretenimiento y generar una propuesta de valor atractiva para quienes planean pasar varias horas disfrutando de las diferentes actividades.

Con una propuesta que combina juegos, gastronomía, espacios para todas las edades y promociones especiales, ZONA se posiciona como una opción para quienes buscan un plan distinto durante los días de lluvia. Así, cuando el mal clima limita las actividades al aire libre, este tipo de espacios permiten convertir una jornada lluviosa en una experiencia completa, donde la diversión y el disfrute siguen estando al alcance de todos.