La industria de la comida rápida atraviesa un momento de fuertes cambios económicos y algunas de las cadenas más reconocidas del mundo comenzaron a tomar medidas drásticas para enfrentar la caída del consumo. En este contexto, la popular cadena de hamburguesas Five Guys confirmó el cierre de varios locales en Estados Unidos, una decisión que impactará directamente sobre decenas de trabajadores y que refleja las dificultades que enfrenta el sector. La cadena Five Guys anunció el cierre definitivo de cuatro establecimientos ubicados en el estado de California. Según trascendió, la decisión responde a problemas financieros y forma parte de una reestructuración interna para intentar adaptarse al nuevo escenario económico. El impacto será importante para los empleados de esos restaurantes, ya que alrededor de 55 trabajadores perderían sus puestos laborales. Entre los afectados hay personal de atención al cliente, encargados y responsables de los locales. Por el momento, la empresa no confirmó oficialmente qué sucederá con esos trabajadores ni si algunos podrán ser reubicados en otras sucursales de la cadena dentro de Estados Unidos. Uno de los principales problemas que enfrenta Five Guys tiene relación con el aumento generalizado de costos y el cambio en los hábitos de consumo. En los últimos años, la diferencia de precios entre las cadenas de hamburguesas premium y las opciones más económicas comenzó a reducirse considerablemente. En este aspecto, la relación de costos con ganancias ha generado diferencias importantes y llevó a que la compañía tome la decisión en las sucursales mencionadas. Five Guys nació en 1986 en Arlington, Virginia, como un pequeño emprendimiento familiar fundado por Jerry y Janie Murrell junto a sus hijos. La marca rápidamente ganó popularidad gracias a su propuesta basada en hamburguesas preparadas con ingredientes frescos, papas fritas cortadas a mano y una experiencia más cercana al concepto de comida rápida premium. Con el paso de los años, la cadena experimentó una fuerte expansión en Estados Unidos y luego en distintos países del mundo. Su crecimiento convirtió a Five Guys en una de las hamburgueserías más reconocidas del mercado internacional, especialmente por su menú personalizado y su apuesta por productos de mayor calidad frente a otras cadenas tradicionales de fast food.