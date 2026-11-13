Una tormenta de lluvia, granizo y ráfagas de viento golpeó el norte de Salta durante la tarde del jueves 12 de noviembre. El fenómeno afectó principalmente a las localidades de Embarcación y Senda Hachada , dentro del departamento General José de San Martín.

Así, el temporal provocó el colapso de estructuras y dejó a cientos de familias bajo emergencia en la zona norte del país . Todavía se están analizando las víctimas fatales en hospitales y centros de emergencia.

¿Cómo fue el temporal que afectó a Salta?

La tormenta se desató de forma repentina y descargó precipitaciones abundantes acompañadas de actividad eléctrica. Mientras el viento avanzaba sobre el casco urbano, las ráfagas arrancaron los techos de viviendas y comercios. Además, la fuerza del agua inundó las calles y derribó árboles junto con postes del tendido eléctrico.

Como consecuencia del impacto, al menos 150 personas sufrieron lesiones y debieron acudir al Hospital San Roque de Embarcación. Sin embargo, la gravedad de algunos cuadros obligó, por ejemplo, a derivar a un niño hacia San Ramón de la Nueva Orán por un traumatismo de cráneo.

El Ministerio de Salud Pública local envió ambulancias y médicos desde Pichanal para reforzar la atención.

En cuanto a los servicios básicos, la caída de postes dañó las instalaciones de media tensión y cortó la energía eléctrica. Además, los vecinos registraron interrupciones en la señal telefónica durante las horas posteriores al evento.

El temporal sacudió a Salta Prensa Municipalidad de Mendoza

Temporal en Salta: todos los heridos que dejó el fenómeno

El sistema sanitario registró lesiones de diversa consideración tras el paso de la tormenta por Embarcación. Entre los casos atendidos, un menor ingresó en código rojo y recibió traslado de urgencia a Orán con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.

Por otro lado, cuatro pacientes quedaron bajo evaluación por fracturas de fémur, fracturas de muñeca y lesiones en la ingle, mientras que otras cuatro personas recibieron curaciones por cortes en brazos y piernas.

Un fenómeno anunciado y un paquete de medidas preventivas

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido previamente una alerta amarilla para el departamento General José de San Martín. El organismo advirtió sobre el desarrollo de tormentas localmente severas con acumulados de entre 20 y 50 milímetros y ráfagas intensas.

Finalmente, las autoridades provinciales y municipales desplegaron un operativo conjunto en las zonas afectadas: