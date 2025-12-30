El norte argentino atraviesa unas semanas marcadas por lluvias persistentes y tormentas fuertes. Desde hace días, Misiones, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta meteorológica, con acumulados de agua que generan inundaciones históricas.

A pesar de que se esperan temperaturas elevadas en los próximos días, el mal tiempo seguirá presente en gran parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones no cederán de inmediato y que, tras las lluvias, llegará una ola de calor con temperaturas cercanas a los 40°C en algunas localidades.

¿Cuándo dejará de llover en las provincias del norte argentino?

Según el pronóstico oficial, las lluvias más intensas se concentrarán en Misiones, Corrientes y Formosa hasta el viernes por la noche. A partir del sábado, el cielo comenzará a despejarse y se dará paso a jornadas soleadas con temperaturas muy altas, lo que marcará el inicio de una ola de calor.

En cambio, en Jujuy, Salta y Tucumán, las precipitaciones se extenderán hasta la próxima semana, con un breve respiro el sábado por la mañana. Esto significa que la inestabilidad seguirá afectando a estas provincias durante varios días más.

Las zonas más comprometidas por las tormentas

El mapa del SMN indica que las áreas más afectadas incluyen ciudades clave como Posadas, Oberá, Apóstoles, Bernardo de Irigoyen, Eldorado y Puerto Iguazú en Misiones; Corrientes capital, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Ituzaingó, Empedrado y Goya en Corrientes; y Formosa capital, Pirané, Clorinda, Las Lomitas e Ingeniero Juárez en Formosa.

Servicio Meteorológico Nacional

En el NOA, las localidades más comprometidas son San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro, Susques, Humahuaca y La Quiaca en Jujuy; Salta capital, Metán, San Antonio de los Cobres, Cachi, Orán e Iruya en Salta; y San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Concepción y Aguilares en Tucumán.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima?

Misiones

Martes 30 : mínima de 24°C y máxima de 29°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Miércoles 31 : mínima de 23°C y máxima de 29°C, con tormentas durante todo el día.

Jueves 1 : mínima de 24°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Viernes 2 : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Sábado 3 : mínima de 21°C y máxima de 32°C, con el cielo algo nublado.

Domingo 4 : mínima de 20°C y máxima de 32°C, con el cielo algo nublado.

Lunes 5: mínima de 18°C y máxima de 35°C, con el cielo algo nublado.

Corrientes

Martes 30 : mínima de 24°C y máxima de 29°C, con tormentas fuertes durante todo el día y tormentas aisladas por la noche.

Miércoles 31 : mínima de 23°C y máxima de 31°C, con chaparrones por la mañana y la noche, y tormentas aisladas por la tarde.

Jueves 1 : mínima de 24°C y máxima de 32°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.

Viernes 2 : mínima de 25°C y máxima de 34°C, con chaparrones por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 3 : mínima de 21°C y máxima de 31°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche.

Domingo 4 : mínima de 20°C y máxima de 31°C, con el cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche.

Lunes 5: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con el cielo algo nublado durante todo el día.

Jujuy

Martes 30 : mínima de 19°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas por la tarde-noche.

Miércoles 31 : mínima de 19°C y máxima de 29°C, con tormentas aisladas por la madrugada y la tarde-noche.

Jueves 1 : mínima de 17°C y máxima de 29°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 2 : mínima de 19°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Sábado 3 : mínima de 22°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Domingo 4 : mínima de 22°C y máxima de 30°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Lunes 5: mínima de 20°C y máxima de 29°C, con chaparrones durante todo el día.

Salta

Martes 30 : mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la tarde-noche.

Miércoles 31 : mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la madrugada y la tarde-noche.

Jueves 1 : mínima de 18°C y máxima de 30°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 2 : mínima de 19°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Sábado 3 : mínima de 22°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Domingo 4 : mínima de 22°C y máxima de 32°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Lunes 5: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con chaparrones durante todo el día.

Formosa

Martes 30 : mínima de 24°C y máxima de 29°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Miércoles 31 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con tormentas aisladas por la madrugada y la tarde, y chaparrones por la mañana y la noche.

Jueves 1 : mínima de 25°C y máxima de 33°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 2 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con chaparrones por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 3 : mínima de 25°C y máxima de 34°C, con el cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Domingo 4 : mínima de 22°C y máxima de 33°C, con el cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche.

Lunes 5: mínima de 21°C y máxima de 35°C, con el cielo algo nublado durante todo el día.

Tucumán