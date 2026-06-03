Murieron 5: un grupo de policías iban camino al trabajo, un camión los impactó y sus cuerpos no resistieron. Fuente: IA.

La jornada de este miércoles quedó marcada por una de las tragedias viales más graves de los últimos años en el norte de España.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra fallecieron tras sufrir un accidente en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, en Gipuzkoa, cuando se dirigían a unas prácticas organizadas junto a la Ertzaintza.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:15 de la mañana, cuando la furgoneta en la que viajaban los agentes colisionó contra un camión cisterna que circulaba en dirección a Bizkaia. Como consecuencia del fuerte impacto, los cinco policías perdieron la vida en el lugar.

Las víctimas eran hombres de entre 35 y 56 años y se encontraban a pocos kilómetros de su destino. El conductor del camión resultó herido y fue trasladado al Hospital del Alto Deba, aunque las primeras informaciones indican que su estado no reviste gravedad.

¿Qué se sabe sobre el accidente ocurrido en la AP-8?

Los agentes navarros tenían previsto participar en una jornada técnica en las instalaciones que la Ertzaintza posee en la localidad vizcaína de Iurreta. Según informaron las autoridades, habían sido invitados para probar distintos materiales y equipamientos utilizados por la policía vasca.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado personalmente este miércoles el pésame del Gobierno foral y de la ciudadanía navarra a los compañeros y compañeras de los cinco agentes fallecidos en un accidente de tráfico en Elgoiba. Fuente: EFE Jesús Diges

La colisión se produjo cuando faltaban aproximadamente 25 kilómetros para llegar al centro policial. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación, mientras los equipos especializados trabajan para esclarecer cómo se produjo el choque entre ambos vehículos.

El impacto obligó a cortar completamente la circulación en la autopista, ya que tanto la furgoneta como el camión quedaron atravesados en la calzada. La situación provocó importantes retenciones y complicaciones en el tráfico durante varias horas.

¿Qué reacciones generó la muerte de los cinco agentes?

La tragedia provocó una inmediata respuesta institucional. El Gobierno de Navarra anunció la preparación de un acto oficial de despedida para homenajear a los cinco policías fallecidos, a quienes definió como servidores públicos comprometidos con su labor.

Compañeros de los cinco agentes fallecidos en un accidente de tráfico en Elgoibar se abrazan en la comisaría central de Policía Foral en Beloso, tras conocer el trágico accidente que ha costado la vida a sus compañeros. Fuente: EFE Jesús Diges

Las muestras de condolencia llegaron también desde distintos niveles del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a las familias, compañeros y allegados de las víctimas. Por su parte, los reyes de España manifestaron su consternación y trasladaron un mensaje de solidaridad ante la magnitud de la tragedia.

También expresaron su pesar el lehendakari Imanol Pradales y la presidenta de Navarra, María Chivite. El accidente ya es considerado el más grave registrado en Gipuzkoa en lo que va del siglo y ha conmocionado tanto a Navarra como al País Vasco.