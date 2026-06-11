Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con agua turquesa, playas soñadas que no tienen sargazo y que eligen los argentinos Fuente: Shutterstock

República Dominicana atraviesa un verdadero boom turístico entre los argentinos. De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo dominicano, entre enero y junio de 2025 las llegadas de visitantes argentinos crecieron un 98% respecto del año anterior, consolidando al país como uno de los destinos favoritos del Caribe.

Sin embargo, mientras miles de turistas siguen eligiendo los clásicos destinos de playa, un rincón poco conocido comienza a ganar protagonismo por una característica que hoy resulta clave: sus playas prácticamente no sufren la llegada masiva de sargazo.

Se trata de Miches, un destino rodeado de naturaleza virgen, aguas turquesas y paisajes que parecen sacados de una postal.

Dónde queda Miches, el destino caribeño que cada vez atrae más turistas

Miches se encuentra en el noreste de República Dominicana, sobre la costa sur de la Bahía de Samaná. A diferencia de otros polos turísticos masivos, conserva extensas playas prácticamente vírgenes, una menor densidad de visitantes y una fuerte conexión con la naturaleza.

Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con agua turquesa, playas soñadas que no tienen sargazo y que eligen los argentinos Fuente: Shutterstock

Hasta hace algunos años, la economía local giraba principalmente en torno a la pesca y la agricultura. Hoy, el turismo se convirtió en una de las actividades más importantes de la región gracias al desarrollo de nuevos complejos hoteleros de modalidad all inclusive y a la creciente búsqueda de destinos más tranquilos y exclusivos.

Llegar es sencillo: desde el aeropuerto internacional de Punta Cana se puede acceder en aproximadamente una hora y media por carretera.

Por qué Miches no tiene sargazo como otros destinos del Caribe

Uno de los mayores atractivos de Miches es que sus playas permanecen mucho más limpias durante la temporada de sargazo, un fenómeno que afecta a buena parte del Caribe entre abril y septiembre.

La explicación está en su ubicación geográfica. La Bahía de Samaná funciona como una barrera natural que protege la costa de las corrientes oceánicas que transportan estas algas flotantes desde el Atlántico.

Mientras gran parte del sargazo impacta sobre las playas orientales de República Dominicana, la forma y orientación de la península ayudan a desviar esas masas de algas hacia el norte, evitando que lleguen en grandes cantidades a las costas de Miches.

Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con agua turquesa, playas soñadas que no tienen sargazo y que eligen los argentinos Fuente: Shutterstock

Gracias a este fenómeno natural, los visitantes pueden disfrutar de playas más despejadas y aguas cristalinas incluso durante los meses de mayor presencia de sargazo en el Caribe.

Playas vírgenes, naturaleza y agua turquesa: el gran atractivo de Miches

El crecimiento turístico de Miches no responde únicamente a la ausencia de sargazo. El destino también se destaca por sus extensas playas de arena clara, su entorno natural prácticamente intacto y sus aguas de color turquesa.

Además de disfrutar del mar, los visitantes pueden explorar paisajes montañosos, reservas naturales, lagunas y zonas ideales para el ecoturismo, una propuesta diferente a la que ofrecen otros destinos más urbanizados de la región.

Precisamente esa combinación entre naturaleza, tranquilidad y playas paradisíacas es lo que está convirtiendo a Miches en una de las alternativas más buscadas por quienes desean conocer República Dominicana más allá de Punta Cana.

Qué es el sargazo y por qué preocupa a los turistas

El sargazo es un tipo de alga flotante que se desarrolla en aguas cálidas y tropicales, especialmente en el Caribe y el Golfo de México.

Aunque no representa un riesgo grave para la salud, su acumulación puede generar olores desagradables, afectar el paisaje y dificultar el acceso al mar en algunas playas.

Durante 2025 se registró una cifra récord de aproximadamente 38 millones de toneladas de sargazo en el Caribe, el mayor volumen desde que existen mediciones, una situación que llevó a muchos viajeros a buscar destinos menos afectados.

En ese contexto, Miches aparece como una de las grandes revelaciones del Caribe: un paraíso de playas vírgenes, aguas transparentes y paisajes naturales que cada vez más argentinos eligen para sus vacaciones.