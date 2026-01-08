La semana seguirá con lluvias en gran parte del país y Buenos Aires será una de las zonas afectadas por la formación de un ciclón en la región del Río de la Plata. A su vez, otras 16 provincias estarán bajo alerta por fenómenos climáticos.

Los efectos del sistema de baja presión se empezarán a sentir a partir de este mismo jueves y continuarán durante todo el fin de semana. En algunas jurisdicciones, incluso, hay alerta meteorológica naranja por tormentas eléctricas.

Un ciclón traerá lluvias torrenciales y fuertes tormentas a Buenos Aires y 16 provincias. Foto: Windy

Alerta meteorológica en Buenos Aires y en más de 10 provincias: cuándo y dónde llueve

El organismo que vigila el clima en Argentina informó que los fenómenos meteorológicos tendrán lugar en diferentes provincias durante los próximos cincos días:

Viernes 9 : Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, norte de Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut

Sábado 10 : Misiones, Formosa, Chaco, norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Corrientes, Corrientes, oeste de Santa Fe, San Juan, norte de Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Domingo 11 : Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Lunes 12 : Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Martes 13: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis y sur de Buenos Aires.

Alerta meteorológica naranja por un ciclón: qué efectos trae

De acuerdo al SMN, la alerta naranja indica que el área afectada tendrá tormentas fuertes y algunas localmente severas. A su vez, estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica y granizo ocasional.

Por su parte, las ráfagas de viento pueden superar los 90 km/h y habrá fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Por último, la precipitación acumulada quedará entre 50 y 100 mm, aunque podría superarse de forma puntual.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por un ciclón