El tiempo en España durante este domingo, 31 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 31 de mayo

El clima en España se mantendrá estable en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad alta desde el noroeste. Galicia y el área cantábrica presentarán cielos nubosos con bancos de niebla matinales, mientras que en Canarias habrá nubosidad y posibles brumas costeras.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte, salvo en Galicia y el litoral catalán. Habrá noches tropicales en el centro y sur peninsular, superando los 34-36 grados en zonas interiores. El viento soplará alisio en Canarias y se incrementará la intensidad en el resto por la tarde.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid, poco nuboso con intervalos de nubes altas y evolución por la tarde en la Sierra; 36°C de máxima, 15°C de mínima y viento flojo variable con predominio del suroeste en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía con chubascos ocasionales en las sierras orientales y temperaturas máximas de hasta 40 grados y mínimas de 16 grados. Vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayormente despejado por la mañana, con algunas nubes bajas en la costa y nubes de evolución diurna en el interior del tercio norte por la tarde. Se esperan neblinas en el litoral a primeras horas y probables chubascos con tormenta y granizo en el interior del tercio norte. Las temperaturas variarán entre 16 y 36 grados, con ligeros cambios en general y un ascenso en el tercio sur. El viento será flojo y variable por la mañana, cambiando a sur al mediodía, con rachas fuertes en el norte del Ampurdán.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado en general, aunque por la tarde podrán aparecer nubes en el Pirineo oriental e Ibérica sur, donde es posible que se produzcan chubascos y tormentas, especialmente en la Ibérica oriental. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 34 grados, con un descenso en el oeste de Zaragoza y ligero cambio en el resto. El viento será flojo del noroeste en el valle del Ebro y variará en otras zonas, aumentando a moderado por la tarde con rachas fuertes en la Ibérica de Teruel.

El clima en Asturias será poco nuboso con algunas nubes altas y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados, con un ligero descenso en las máximas del sur y un viento flojo que cambiará a componente este por la tarde.

Cómo estará el clima en España este domingo 31 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas; baja probabilidad de chubascos por la tarde en el interior de Mallorca. Brumas y nieblas matinales, temperaturas sin cambios y viento flojo o en calma con brisas costeras por la tarde.

Nuboso en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de llovizna en medianías y claros en horas centrales. Poco nuboso en vertientes sur y nuboso tendiendo a poco nuboso en islas más orientales. Temperaturas entre 15 y 25 grados, con viento moderado del nordeste y brisas en costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se prevé un día de cielo poco nuboso por la mañana, con creciente nubosidad en el interior norte por la tarde y posibilidad de chubascos fuertes en Castellón, temperaturas entre 15 y 34 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presenta poco nuboso con nubes altas, aunque se prevén nublados de evolución por la tarde y posibles chubascos dispersos con tormenta en el extremo oriental; habrá brumas y bancos de niebla en el norte montañoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 33 grados de máxima, con un ligero descenso en general y moderado en el noreste, acompañado de vientos del nordeste o norte, flojos a moderados.

Hoy el clima se presenta poco nuboso, con algunas nubes altas y posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en las sierras del este y el Sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 37 grados, con viento flojo variable y rachas ocasionales durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Intervalos nubosos y posibles brumas matinales, con vientos flojos variables; máxima de 25 grados y mínima de 17 grados.

Melilla tendrá intervalos nubosos, vientos flojos variables y temperaturas en ascenso, con 20 °C de mínima y 29 °C de máxima.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará poco nuboso con nubes altas y, de madrugada, bruma o niebla en zonas altas; temperaturas entre 10 y 25 grados en descenso y vientos flojos del oeste y norte.

El clima en La Rioja estará poco nuboso con nubes altas por la mañana y nubosidad de evolución en la sierra por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 11 y 29 grados y viento flojo del noroeste.