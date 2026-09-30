Un carnicero mantiene precios de 2024: cuánto cuesta el kilo de cuadril y cuál es su estrategia. (Foto: Shutterstock)

Como parte de una estrategia para acercarse al bolsillo de los consumidores, una carnicería decidió mantener algunos de sus precios en valores similares a los ofrecidos en 2024.

El comercio, ubicado en Moreno, recibe tanto a clientes que compran al por menor como al por mayor, y se ha vuelto furor por ofrecer cortes vacunos a bajos costos en comparación con otras carnicerías de la zona .

Claudio Cuzzola, dueño del local, explicó en diálogo con Radio La Red no sólo cuál es el objetivo detrás de esta medida sino también cómo logró sostener la estrategia con cortes que llegan a venderse por menos de $12.000 el kilo.

¿Cuál es el corte de carne que se vende a $11.999?

En la lista de precios de cortes vacunos que despertaron mayor interés entre los consumidores, se destaca el kilo de cuadril, que se vende a $11.999.

Cuzzola hizo referencia a este importe particular que aplica a la gran mayoría de los productos cárnicos, con excepción del lomo, la entraña y el vacío .

“Fue un impacto muy importante. Es nuestra estrategia llegar al público con bajo costo ”, explicó el carnicero durante la entrevista para el medio radial.

En la lista de precios de cortes vacunos que despertaron mayor interés entre los consumidores, se destaca el kilo de cuadril, que se vende a $11.999. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

“Volver al pasado”: la estrategia para mantener los mismos precios de 2024

De acuerdo al relato de Cuzzola, la estrategia de ofrecer cortes vacunos con precios similares a los de 2024 salió a la luz recientemente por el lema elegido: “Volvemos al pasado”.

La iniciativa estuvo basada principalmente en una reducción de costos, tras analizar los valores que manejaban en noviembre de 2024 y ver que coincidían con los precios que manejaban.

El comerciante reveló que decidieron resignar parte de la rentabilidad del negocio para conseguir un mayor movimiento de clientes: “Resignamos ganancias pero ganamos clientes. Lo podemos hacer”, sostuvo.

En este contexto, se refirió a la compleja situación económica que atraviesa a la gran mayoría de los habitantes al admitir que “no se encuentran ajenos a la realidad”.

Además, explicó que todo el personal con el que cuentan es de Moreno o de la zona de influencia. “Dimos trabajo, cuando hace 3 meses ese lugar estaba cerrado. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. No solo generamos empleo, sino también un ir y venir de varios clientes que ayudan a nuestros vecinos”, manifestó.