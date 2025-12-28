El descuento en carnicerías estará disponible el sábado 11 de octubre.

El consumo de carne vacuna en Argentina registró un crecimiento del 3,4% interanual en noviembre, a pesar de la fuerte suba de precios que afecta a todos los cortes, según informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Los datos relevados por la agencia Noticias Argentinas indican que el consumo per cápita de carne vacuna alcanzó los 48,3 kilos por año, lo que representa una mejora interanual del 2,3% al considerar el promedio de enero-noviembre respecto al mismo período de 2024.

El repunte evidenciado significa que el consumo en el país aumentó 1,1 kilos por habitante anual, equivalente a 2,101 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h), según precisó el reporte de CICCRA.

El asado lideró las subas de noviembre con un 13%

El precio de la carne vacuna experimentó una fuerte aceleración en noviembre, con un incremento mensual del 6,6%, producto de la modificación del precio relativo de los cortes. Esta cifra duplicó el aumento registrado en octubre, que había sido del 2,6%.

Los precios de los principales cortes vacunos en noviembre quedaron de la siguiente manera:

Asado : $ 13.304,75 por kilo (suba mensual de 13%).

Nalga : $ 16.740,11 por kilo (aumento de 10,2%).

Cuadril : $ 16.063,71 por kilo (escalada de 9,4%).

Carne picada común : $ 8.018,7 por kilo (incremento de 9,5%).

Paleta : $ 13.024,15 por kilo (suba de 8,4%).

Caja de hamburguesas congeladas: $ 5.756,54 por 4 unidades (aumento de 2,9%).

Como dato positivo, el precio del pollo entero registró una caída de 1,0% mensual, acumulando una disminución de 6,8% en los últimos cuatro meses hasta ubicarse en $ 3.642,98 por kilo.

El panorama del mercado cárnico argentino muestra una paradoja: mientras los precios continúan escalando a ritmo acelerado, los consumidores mantienen e incluso incrementan levemente su consumo.

Aumentos interanuales de hasta 76,8%

En la comparación interanual, el panorama es aún más impactante. El precio de la carne vacuna acumuló un alza del 53,2% anual en noviembre, superior al 47,3% anual registrado en octubre.

Los cortes que más aumentaron en el año fueron:

Asado: 76,8%.

Cuadril: 75,9%.

Nalga: 73,7%.

Paleta: 71,2%.

Carne picada común: 59,7%.

Las hamburguesas congeladas registraron un incremento de 42,7% anual, mientras que el pollo entero exhibió una suba más moderada de 21,1% interanual.

Producción estable pero exportaciones en retroceso

La industria frigorífica produjo 2,881 millones de toneladas r/c/h de carne vacuna en los primeros once meses del año, una cantidad prácticamente idéntica a la registrada en enero-noviembre de 2024.

Sin embargo, la producción de noviembre alcanzó las 245 mil toneladas, evidenciando un descenso de 6,3% respecto a octubre y una caída de 6,7% en la comparación interanual.

Del lado de las exportaciones, las ventas al exterior de carne vacuna experimentaron un retroceso de 10% interanual, totalizando 779,6 mil toneladas en once meses. CICCRA atribuyó esta contracción a “la disminución de las compras chinas durante el primer semestre del año”.

En noviembre, específicamente, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%) explica gran parte de la contracción mensual. En términos interanuales, las exportaciones totales se redujeron 2,4%, debido a menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia, que compensaron los mayores envíos a Países Bajos y Estados Unidos.

El panorama del mercado cárnico argentino muestra una paradoja: mientras los precios continúan escalando a ritmo acelerado, los consumidores mantienen e incluso incrementan levemente su consumo, reafirmando la preferencia histórica del argentino por la carne vacuna.