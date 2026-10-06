En octubre, el calendario de pagos establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá una breve interrupción por el feriado del lunes 12 de octubre , en conmemoración del Día de la Raza.

El cronograma comenzará con los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo. Los beneficiarios con documentos terminados en 0 recibirán su pago el jueves 8 de octubre, mientras que aquellos cuyo DNI finaliza en 1 cobrarán el viernes 9.

Tras el fin de semana, el calendario no continuará, como es común, el lunes. Los pagos se retomarán el martes 13 de octubre, cuando será el turno de los documentos terminados en 2.

Qué jubilados y pensionados serán los primero en cobrar en octubre

De acuerdo con el calendario de pagos de ANSES, el cronograma comenzará el jueves 8 de octubre, con jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y cuyo DNI termine en 0.

Continuará el viernes 9 de octubre, con los DNI terminados en 1 para la misma categoría.

Tras el fin de semana y el feriado del lunes 12 de octubre, los pagos se retomarán el martes 13 de octubre con los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y cuyo DNI termine en 2.

ANSES

¿Qué pasará entonces el lunes 12 con los depósitos?

El lunes 12 de octubre no habrá pagos de ANSES por tratarse de un feriado nacional . El cronograma se retomará el martes 13 de octubre, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y cuyo DNI termine en 2.

Cómo seguirá el calendario de pagos para jubilados con la mínima después del 13 de octubre

El cronograma continuará el miércoles 14 de octubre, con los beneficiarios cuyo DNI termine en 3. El jueves 15 de octubre será el turno de quienes tengan documentos terminados en 4, mientras que el viernes 16 de octubre cobrarán aquellos cuyo DNI finalice en 5.

Luego del fin de semana, los pagos se retomarán el lunes 19 de octubre para los DNI terminados en 6. El martes 20 de octubre será el turno de los documentos terminados en 7, el miércoles 21 de octubre cobrarán quienes tengan DNI terminado en 8 y, finalmente, el jueves 22 de octubre se completará el calendario para los beneficiarios cuyo documento termine en 9.

¿Cuándo cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES que superen el haber mínimo?

Los jubilados y pensionados de ANSES que superen el haber mínimo comenzarán a cobrar el viernes 23 de octubre , según la terminación de su DNI.

El cronograma queda de la siguiente manera: