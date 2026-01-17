Tres enemigos de Estados Unidos unieron sus Fuerzas Armadas y hay temor por una guerra global. Foto: Shutterstock

En un movimiento que ha encendido las alarmas en Washington y varios cuarteles generales occidentales, las armadas de China, Rusia e Irán —considerados por muchos analistas como los principales rivales estratégicos de Estados Unidos— se reunieron en enero de 2026 en aguas sudafricanas para participar en el ejercicio multinacional Will for Peace 2026.

Este evento naval, enmarcado en el bloque BRICS+, generó preocupación internacional por su simbolismo: tres potencias sancionadas o en tensión abierta con EE. UU. coordinando operaciones militares conjuntas en un punto geoestratégico clave del planeta.

Tres enemigos de Estados Unidos unieron sus Fuerzas Armadas y hay temor por una guerra global. Foto: Zhuanlan

¿De qué se trata este ejercicio de las tres potencias militares?

El ejercicio Will for Peace 2026 (Voluntad por la Paz 2026) se llevó a cabo del 9 al 16 de enero de 2026 en el puerto de Simon’s Town (base naval principal de Sudáfrica) y en aguas cercanas a Ciudad del Cabo.

Desde el Departamento de Defensa de Sudáfrica aseguraron en un comunicado que se trató de “acciones conjuntas para garantizar la seguridad del transporte marítimo y las actividades económicas marítimas”.

Los ejercicios tuvieron una primera fase en puerto con ceremonias, intercambios técnicos, visitas a buques y eventos culturales/deportivos. En la última etapa, ya en el mar, hubo comunicaciones, maniobras en formación, simulacros de ataques marítimos, rescate de buques secuestrados, operaciones antiterroristas y evacuación médica con helicópteros.

¿Quiénes participaron en el ejercicio?

En esta ocasión, participaron:

China (lideró el ejercicio): destructor CNS Tangshan (122), buque logístico CNS Taihu (889), helicóptero embarcado y fuerzas especiales.

Rusia: corbeta RFS Stoikiy (545) de la Flota del Báltico + buque logístico Yelnya.

Irán: corbeta IRIS Naghdi (82) y buque base expedicionaria IRIS Shahid Mahdavi (L110-3) del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Sudáfrica (anfitrión): fragata SAS Amatola (F145), entre otras unidades.

Emiratos Árabes Unidos: corbeta Bani Yas (P110).

También estuvieron otros miembros del bloque, tales como Brasil, India, Egipto y Arabia Saudita, aunque solo enviaron observadores o no participaron activamente.

¿Por qué genera preocupación en Estados Unidos este evento?

El evento llega en un contexto de tensión, especialmente entre Estados Unidos e Irán. Justamente, el presidente Donald Trump amenazó con intervenir la nación de Medio Oriente si seguía la represión letal ante las protestas masivas.

Por tal motivo, la agencia Reuters informó que la Embajada de Estados Unidos en Sudáfrica publicó el jueves pasado en sus redes sociales que tomó con “preocupación y alarma” los informes sobre la participación iraní en los ejercicios.

Por su parte, los medios sudafricanos, Daily Maverick y News24, aseguraron que Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, había pedido que Irán se retire del evento por el daño que podría causar a la “inestable relación de Sudáfrica con Washington”.

No obstante, la agencia con sede en Londres informó que un testigo observó tres buques de Irán en la zona de False Bay junto con los demás buques del BRICS+, por lo que surgió la polémica.