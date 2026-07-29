Una preocupante seguidilla de muertes de perros mantiene en alerta a los vecinos de la ciudad bonaerense de Bolívar. En lo que va del año, más de 80 animales fallecieron en circunstancias similares y las sospechas apuntan a una serie de envenenamientos intencionales que todavía no tienen responsables identificados.

El caso provocó conmoción entre proteccionistas, familias y autoridades locales, ya que los episodios se repiten en distintos barrios y presentan un mismo patrón: los animales comienzan a manifestar síntomas graves de forma repentina y, en muchos casos, mueren pocos minutos después.

Murieron más de 80 perros en un pueblo: el patrón que preocupa a todos los vecinos

Según denunciaron desde la Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado (SAPAV), los casos comenzaron a multiplicarse durante los últimos meses, aunque en las últimas semanas la situación se agravó considerablemente.

Solo en el último mes murieron al menos 15 perros bajo las mismas circunstancias. En varios episodios aparecieron dos, tres o hasta cuatro animales afectados en una misma zona, lo que fortalece la hipótesis de que alguien estaría dejando cebos con sustancias tóxicas en calles, plazas y espacios públicos.

80 perros murieron de manera sospechosa en Bolivar.

Cuáles eran los síntomas que presentaban los perros

Los testimonios de vecinos y voluntarios coinciden en que los animales mostraban un cuadro muy similar antes de morir.

Entre los síntomas reportados se encuentran:

Convulsiones.

Vómitos.

Desorientación.

Agonía en la vía pública.

Muerte en pocos minutos u horas.

Este patrón se repitió en prácticamente todos los casos registrados, lo que llevó a las organizaciones proteccionistas a sospechar de un envenenamiento sistemático.

¿Quién fue el responsable de los envenenamientos?

Desde SAPAV explicaron que trabajan junto con el municipio y la fiscalía para intentar descubrir quién está detrás de estos hechos.

La organización solicitó a los vecinos revisar cámaras de seguridad particulares y aportar cualquier información que permita reconstruir los movimientos en las zonas donde aparecieron los animales afectados.

Además del enorme impacto en la comunidad, las organizaciones advirtieron que los cebos utilizados podrían representar un riesgo mucho mayor.

Los alimentos contaminados podrían ser manipulados accidentalmente por niños, adultos u otras mascotas. Por ese motivo, recomendaron no tocar objetos o alimentos sospechosos encontrados en la vía pública y avisar de inmediato a las autoridades ante cualquier hallazgo.