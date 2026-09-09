Una obra vial que llevaba 81 años de espera atraviesa su etapa final en Chaco. La pavimentación de la Ruta Provincial N° 48 y el acceso a Pampa Almirón ya alcanzó un avance cercano al 80% y, según las autoridades provinciales, podría quedar terminada en noviembre.

El gobernador Leandro Zdero recorrió recientemente los trabajos y destacó que la intervención permitirá terminar con los problemas de conectividad que durante décadas afectaron a los habitantes de la localidad, principalmente durante los períodos de lluvias .

“Son años de espera y de dificultades para acceder a la comunidad”, afirmó el mandatario durante la recorrida. También recordó que se había comprometido a realizar la obra durante el aniversario de Pampa Almirón.

La obra de la Ruta 48 que avanza en Chaco

El proyecto contempla 13 kilómetros de nueva infraestructura vial y permitirá conectar de manera permanente a Pampa Almirón con la Ruta Provincial N° 90. De esta manera, los vecinos podrán contar con un acceso seguro durante todo el año, incluso cuando las condiciones climáticas compliquen la circulación.

Actualmente, Vialidad Provincial trabaja con cuatro frentes simultáneos: dos destinados a tareas de hormigón y otros dos vinculados con la preparación del suelo. La estrategia busca acelerar la ejecución y completar los trabajos antes de que las lluvias puedan generar demoras.

La obra es ejecutada por Vialidad Provincial Gobierno de Chaco

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, confirmó que la intención es realizar la entrega definitiva durante noviembre.

Qué cambiará para Pampa Almirón

La pavimentación representa una mejora que va más allá de la circulación. Según explicó la intendenta Gladys Piccilli, los días de lluvia históricamente afectaron el ingreso de docentes, el dictado de clases, el abastecimiento de comercios y el acceso a los servicios de salud.

“Es un sueño que teníamos todos los que vivimos aquí. Me llevó 81 años lograr esto”, sostuvo Piccilli.

Con la obra terminada, Pampa Almirón tendrá una conexión vial permanente con la Ruta 90, lo que permitirá reducir el los tiempos de viaje y mejorar tanto el acceso a los servicios como para el área comercial.