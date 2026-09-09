Las multas por exceso de velocidad son de las más elevadas.

Una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires puede representar un golpe millonario al bolsillo. Con el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), vigente desde septiembre, una de las fotomultas más graves puede alcanzar los $4.692.320.

El monto corresponde a los conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora, una de las infracciones más costosas contempladas por el régimen porteño. La normativa establece una sanción de entre 400 y 4.000 UF para estos casos.

La fotomulta de más de $4 millones en CABA

Desde el 2 de septiembre, la Unidad Fija quedó establecida en $1.173,08. Como las multas se calculan multiplicando la cantidad de UF asignadas a cada infracción por su valor vigente, las sanciones más graves pueden alcanzar cifras millonarias.

Las fotomultas se ubican en calles, avenidas, autopsitas y rutas. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

En el caso de circular a más de 140 km/h, la multa va de $469.232 a $4.692.320, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la cantidad de unidades aplicadas.

Además del impacto económico, el exceso de velocidad puede tener consecuencias sobre el scoring de la licencia de conducir. En CABA, determinadas infracciones generan descuentos de puntos y pueden derivar en restricciones para conducir.

Cuánto cuestan otras multas de tránsito en CABA

Con la nueva UF, algunos de los valores son:

Conducir sin licencia: $58.654.

No respetar la velocidad mínima: $82.115,60.

No utilizar cinturón de seguridad: $117.308.

Usar el celular al conducir: $117.308.

Enviar mensajes de texto mientras se maneja: $234.616.

Facilitar el vehículo a un menor: $234.616.

Estacionar en espacios reservados o rampas: $351.924.

Pasar un semáforo en rojo: entre $351.924 y $1.759.620.

Circular a más de 140 km/h: hasta $4.692.320.

Cómo consultar si tenés multas en CABA

Los conductores pueden consultar las infracciones registradas mediante DNI o patente a través del sistema oficial de la Ciudad. Allí pueden conocer las actas pendientes y obtener la información necesaria para regularizar su situación.