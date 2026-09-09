Pasar un semáforo en rojo en la Ciudad de Buenos Aires puede terminar costando más de un millón y medio de pesos. Así lo establece el cuadro tarifario de multas de tránsito vigente en el distrito porteño.

Las sanciones se miden en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo al precio de la nafta premium en las estaciones ACA.

Desde el 2 de septiembre de 2026 y hasta el marzo de 2027, cada UF cuesta $1.173,08, cifra que define el monto final de cada infracción vial.

Cuánto puede costar la multa por pasar un semáforo en rojo en la Ciudad de Buenos Aires

Pasar un semáforo en rojo está penado con un rango que va de 300 a 1.500 UF, según la gravedad y reincidencia. Eso equivale a un piso de $351.924 y un techo de $1.759.620.

Cabe destacar que se trata de una de las multas más altas del cuadro tarifario porteño, junto con el exceso de velocidad. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad busca desalentar una de las principales causas de siniestros viales.

Otras infracciones de alto valor incluyen:

Exceder los 140 km/h en cualquier vía (400 a 4.000 UF): entre $469.232 y $4.692.320.

Estacionar en espacios para personas con movilidad reducida (300 UF): $351.924.

Paso a paso para chequear multas desde el celular o la compu

Pasar un semáforo en rojo en CABA puede costar hasta $1.759.620 de multa. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

El Gobierno porteño habilitó un sistema online para consultar infracciones sin moverse de casa. Solo se necesita el DNI o la patente del vehículo.

Hay que ingresar al sitio oficial de licencias de conducir, seleccionar el tipo de búsqueda y completar el control de seguridad “No soy un robot”. El resultado muestra deudas pendientes y puntos disponibles en la licencia.

Se sugiere repetir la consulta por las dos vías disponibles para confirmar que los datos sean correctos. Si no hay deuda, se puede descargar el libre deuda al instante.

Qué hacer si querés reclamar la multa de forma presencial

Quienes quieran presentar un descargo deben sacar un turno con el dominio del vehículo en la web oficial. El registro se hace con clave fiscal de AGIP o correo electrónico.

Tras aceptar los términos y condiciones, se elige la sede comunal, el día y el horario disponible. El sistema confirma el turno de manera automática.

Para el pago voluntario, la acreditación es inmediata en efectivo (Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad, Banco Provincia) o por canales electrónicos como Mercado Pago y la web oficial.