Adiós viejo aeropuerto: renovarán por completo una de las terminales más importantes de Argentina y los pasajeros tendrán grandes cambios.

El aeropuerto de Mendoza, una de las terminales que más turistas recibe al año, ampliará su estructura operativa gracias a nuevas remodelaciones y obras de infraestructura.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que durante la tercera semana de septiembre comenzará la licitación para la refuncionalización del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”.

El proyecto será realizado por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 y demandará una inversión total de u$s 26 millones.

Cambia el aeropuerto de Mendoza: cómo serán los trabajos de remodelación

La intervención sobre la terminal aérea abarca una superficie existente de 13.000 metros cuadrados donde se proyecta la remodelación de 2.500 metros cuadrados y la construcción de 1.400 metros cuadrados de obra totalmente nuevo.

Una vez concluidos los trabajos, la terminal alcanzará una superficie total cubierta de 14.400 metros cuadrados para incrementar la capacidad operativa del complejo. De esta manera, quedará listo para procesar hasta 7 vueltos en simultáneo entre operaciones nacionales e internacionales.

Adiós viejo aeropuerto: renovarán por completo una de las terminales más importantes de Argentina y los pasajeros tendrán grandes cambios.

Cómo serán las obras en el aeropuerto “El Plumerillo”

El plan maestro de reformas fue diseñado para optimizar el flujo de pasajeros en ambas plantas de la terminal, además de sumar servicios de categoría internacional:

Planta baja : construirán un nuevo sector para el despacho de arribos internacionales y se ampliará el área de control de Migraciones. Sumarán nuevos locales comerciales con salas para sanidad, requisa y armas.

Planta Alta y Salas VIP : la sala de preembarque incrementará su capacidad operativa un 30% con nuevos locales gastronómicos. El embarque internacional sumará una puerta y se remodelarán los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se construirá una nueva sala VIP nacional con vista panorámica hacia la cordillera de los Andes y una nueva sala VIP internacional.

Anexos y accesos: se construirá un módulo anexo destinado a las oficinas administrativas de Aeropuertos Argentina 2000, la Unidad de Negocios Oeste, áreas operativas para la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC/RENAR).

Cuándo comenzarán las obras en el aeropuerto

Según lo informado, la licitación pública será partir del 15 de septiembre, lo que marca el inicio formal del proceso para ejecutar una de las obras más importantes en lo que a innovación aeroportuaria mendocina respecta.