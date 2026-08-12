Cierra una de las empresas de bazar más reconocidas del país tras 80 años de actividad venden todo, hasta las vidrieras y sus muebles.

Anforama, una de las cadenas tradicionales de artículos para cocina y hogar en México, atraviesa un momento que podría marcar el final de una época .

En varias de sus sucursales comenzaron a aparecer anuncios de liquidación, descuentos de hasta 40 por ciento y mensajes que anticipan la salida de la empresa, mientras algunos anaqueles lucen cada vez más vacíos.

Cierra una de las empresas más reconocidas del país tras 80 años de actividad: venden todo, hasta las vidrieras y sus muebles. Facebook

Liquidación total: hasta los muebles están a la venta

De acuerdo con información publicada por El Sol de México, distintas tiendas de Anforama mantienen ventas de liquidación y remates que no se limitan a platos, vasos, utensilios de cocina o artículos para el hogar: en algunos establecimientos también se está ofreciendo parte del mobiliario, como vitrinas y anaqueles.

De acuerdo a la información recavada por Merca2.0, las imágenes del local revelan estanterías y vidrieras con carteles con la inscripción: “¡Nos vamos! se vende vitrina" y “¡Nos vamos! se vende mueble".

El panorama despertó dudas entre trabajadores y consumidores, ya que hasta el momento no existe información corporativa clara que detalle públicamente el futuro de toda la cadena. Sin embargo, empleados de una sucursal de Cuautitlán señalaron que el establecimiento cerrará definitivamente a mediados de agosto, en el marco de este proceso de cierres.

Además, los perfiles públicos en redes sociales como Instagram y Facebook oficiales de la marca ya fueron desvinculados.

Los anuncios de liquidación se hicieron visibles en sucursales del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde aparecieron lonas con el mensaje “YA NOS VAMOS”. Según el mismo medio, remates similares también se registraron en Texcoco, Chalco y Zumpango, en el Estado de México, además de León, Guanajuato, y Toluca. Pese a estas señales, los locales continúan atendiendo al público mientras reducen su inventario.

Una historia ligada al Centro Histórico

Anforama forma parte de la historia comercial del Centro Histórico capitalino y estuvo vinculada durante décadas a la venta de productos para cocina, hogar y negocios. Fue fundada a mediados del siglo XX y cuenta con más de 70 años de actividad en el merca de México.

Con el tiempo, la empresa expandió sus operaciones más allá del primer cuadro de la ciudad. Según información de la propia compañía, llegó a contar con más de 30 sucursales, con fuerte presencia en la Zona Metropolitana del Valle de México y el Bajío, siendo elegida tanto por consumidores como por restaurantes y negocios que buscaban vajillas y equipamiento.