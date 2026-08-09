La reconocida cadena de grandes almacenes Macy’s ha comunicado su intención de cerrar aproximadamente 150 tiendas en todo Estados Unidos a inicios de 2027, como parte de una estrategia denominada “A Bold New Chapter”.

De acuerdo con la empresa, los establecimientos que serán clausurados son aquellos clasificados como “de bajo rendimiento” o “subproductivos”. A su vez, Macy’s tiene la intención de enfocar sus inversiones en alrededor de 350 tiendas que considera “viables”, con el fin de modernizar la oferta y centrarse en proporcionar una experiencia de compra superior.

Más de 150 sucursales de Macy’s cerrarán de manera definitiva.

Macy’s, la emblemática cadena de supermercados, ha confirmado el cierre masivo de 150 tiendas en todo Estados Unidos, programado para concluir el año próximo. Para el año 2025, ya se ha verificado el cierre de 66 sucursales y se anticipa que un número considerable más se sumará hasta alcanzar el objetivo establecido.

El cese de operaciones abarca diversos formatos de tiendas de Macy’s, tales como:

Grandes almacenes tradicionales

Locales en centros comerciales

Unidades de muebles

Tiendas “stand-alone” en distintos estados.

Macy’s, la emblemática cadena de supermercados, ha confirmado el cierre masivo de 150 tiendas en todo Estados Unidos, programado para concluir el año próximo. Chat GPT

Una a una: las sucursales de Macy’s que clausuraron en primera instancia

Informes de medios y avisos oficiales han presentado un listado parcial y verificado de sucursales de Macy’s en Estados Unidos que ya han cerrado o tienen cierre confirmado en 2025. A continuación, los locales que forman parte del primer conjunto de 66 tiendas que la empresa ha anunciado para cierre durante este año:

Mesa, Arizona — Superstition Springs Center, 6535 E Southern Ave

Hillsboro, Oregón — Streets of Tanasbourne (2055 NE Allie Ave)

Salem, Oregón — Salem Center (400 High St NE)

Sacramento, California — local en 414 K St.

Citrus Heights, California — tienda en Sunrise Mall (6000 Sunrise Mall)

Newark, California — Newpark Mall

Denver, Colorado — tienda en Northfield Stapleton (8298 E Northfield Blvd)

Toledo, Ohio — tienda en Franklin Park (5001 Monroe St Ste D100)

Beavercreek, Ohio — tienda en Fairfield Commons (2727 Fairfield Commons Blvd)

Flint, Michigan — tienda en Genesee Valley Center

Los residentes en EE.UU. que deseen verificar un establecimiento particular, pueden acceder al localizador de tiendas de Macy’s para confirmar su actividad.