Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9.00 horas, entre las localidades de Mora y Urda, en Toledo.

Según la primera hipótesis del Ministerio de Transportes, un AVE de Renfe habría alcanzado por detrás a un tren Iryo, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones que cayeron por un terraplén.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay cincuenta fallecidos. Fuente: EFE Ismael Herrero

El siniestro obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras los equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a las víctimas. Las primeras fotografías muestran la magnitud del impacto, los vagones fuera de las vías y las tareas de rescate.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. Fuente: EFE Ismael Herrero

En medio de retrasos y cancelaciones, los pasajeros esperan en la estación de tren de Sevilla Santa Justa, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, en Sevilla, España, el 28 de octubre de 2026.

Personas esperan en la estación de tren de Renfe Fuente: REUTERS Marcelo del Pozo

Situación en Atocha tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Toledo y caen por un terraplén dos vagones

Varias personas se suben a su tren en la estación de Atocha (Madrid) Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Según El País, una avería en el sistema principal de señalización habría provocado la detención de unos ocho trenes en la zona. Esa incidencia habría obligado a gestionar la circulación mediante instrucciones manuales.