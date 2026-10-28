Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9.00 horas, entre las localidades de Mora y Urda, en Toledo.
Según la primera hipótesis del Ministerio de Transportes, un AVE de Renfe habría alcanzado por detrás a un tren Iryo, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones que cayeron por un terraplén.
El siniestro obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras los equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a las víctimas. Las primeras fotografías muestran la magnitud del impacto, los vagones fuera de las vías y las tareas de rescate.
En medio de retrasos y cancelaciones, los pasajeros esperan en la estación de tren de Sevilla Santa Justa, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, en Sevilla, España, el 28 de octubre de 2026.
Situación en Atocha tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Toledo y caen por un terraplén dos vagones
Según El País, una avería en el sistema principal de señalización habría provocado la detención de unos ocho trenes en la zona. Esa incidencia habría obligado a gestionar la circulación mediante instrucciones manuales.